Todos los campeones de Fórmula 1: lista completa de pilotos y años
Desde Giuseppe Farina hasta Andrea Kimi Antonelli, conoce quiénes han conquistado el Campeonato Mundial de Pilotos del Gran Circo, los campeones más jóvenes y los corredores con más títulos
Desde Giuseppe Farina en 1950 hasta Andrea Kimi Antonelli, 36 pilotos han conseguido el cetro. El italiano de Mercedes se convirtió en el nuevo campeón de la temporada 2026 de Fórmula 1, a falta de tres fechas para que concluya el campeonato. Conoce quiénes han conquistado el Campeonato Mundial de Pilotos y en qué año lo consiguieron.
El primer campeonato en la historia del Gran Circo se dio durante 1950, cuando el italiano Giuseppe Farina consiguió el cetro al volante de Alfa Romeo. Mismo, que ahora, 76 años después cae en las manos de su compatriota, Andrea Kimi Antonelli de Mercedes.
A continuación, la lista completa de todos los corredores que han conseguido ganar el mundial de pilotos año tras año, así como los más jóvenes en conseguirlo y quienes ostentan el mayor numero de campeonatos.
La lista de la inmortalidad
Década de 1950
- 1950: Giuseppe Farina – Alfa Romeo.
- 1951: Juan Manuel Fangio – Alfa Romeo.
- 1952: Alberto Ascari – Ferrari.
- 1953: Alberto Ascari – Ferrari.
- 1954: Juan Manuel Fangio – Mercedes.
- 1955: Juan Manuel Fangio – Mercedes.
- 1956: Juan Manuel Fangio – Ferrari.
- 1957: Juan Manuel Fangio – Maserati.
- 1958: Mike Hawthorn – Ferrari.
- 1959: Jack Brabham – Cooper.
Década de 1960
- 1960: Jack Brabham – Cooper.
- 1961: Phil Hill – Ferrari.
- 1962: Graham Hill – BRM.
- 1963: Jim Clark – Lotus.
- 1964: John Surtees – Ferrari.
- 1965: Jim Clark – Lotus.
- 1966: Jack Brabham – Brabham.
- 1967: Denny Hulme – Brabham.
- 1968: Graham Hill – Lotus.
- 1969: Jackie Stewart – Matra.
Década de 1970
- 1970: Jochen Rindt – Lotus.
- 1971: Jackie Stewart – Tyrrell.
- 1972: Emerson Fittipaldi – Lotus.
- 1973: Jackie Stewart – Tyrrell.
- 1974: Emerson Fittipaldi – McLaren.
- 1975: Niki Lauda – Ferrari.
- 1976: James Hunt – McLaren.
- 1977: Niki Lauda – Ferrari.
- 1978: Mario Andretti – Lotus.
- 1979: Jody Scheckter – Ferrari.
Década de 1980
- 1980: Alan Jones – Williams.
- 1981: Nelson Piquet – Brabham.
- 1982: Keke Rosberg – Williams.
- 1983: Nelson Piquet – Brabham.
- 1984: Niki Lauda – McLaren.
- 1985: Alain Prost – McLaren.
- 1986: Alain Prost – McLaren.
- 1987: Nelson Piquet – Williams.
- 1988: Ayrton Senna – McLaren.
- 1989: Alain Prost – McLaren.
Década de 1990
- 1990: Ayrton Senna – McLaren.
- 1991: Ayrton Senna – McLaren.
- 1992: Nigel Mansell – Williams.
- 1993: Alain Prost – Williams.
- 1994: Michael Schumacher – Benetton.
- 1995: Michael Schumacher – Benetton.
- 1996: Damon Hill – Williams.
- 1997: Jacques Villeneuve – Williams.
- 1998: Mika Häkkinen – McLaren.
- 1999: Mika Häkkinen – McLaren.
Década de los 2000
- 2000: Michael Schumacher – Ferrari.
- 2001: Michael Schumacher – Ferrari.
- 2002: Michael Schumacher – Ferrari.
- 2003: Michael Schumacher – Ferrari.
- 2004: Michael Schumacher – Ferrari.
- 2005: Fernando Alonso – Renault.
- 2006: Fernando Alonso – Renault.
- 2007: Kimi Räikkönen – Ferrari.
- 2008: Lewis Hamilton – McLaren.
- 2009: Jenson Button – Brawn GP.
Década de 2010
- 2010: Sebastian Vettel – Red Bull.
- 2011: Sebastian Vettel – Red Bull.
- 2012: Sebastian Vettel – Red Bull.
- 2013: Sebastian Vettel – Red Bull.
- 2014: Lewis Hamilton – Mercedes.
- 2015: Lewis Hamilton – Mercedes.
- 2016: Nico Rosberg – Mercedes.
- 2017: Lewis Hamilton – Mercedes.
- 2018: Lewis Hamilton – Mercedes.
- 2019: Lewis Hamilton – Mercedes.
2020 a la fecha
- 2020: Lewis Hamilton – Mercedes.
- 2021: Max Verstappen – Red Bull.
- 2022: Max Verstappen – Red Bull.
- 2023: Max Verstappen – Red Bull.
- 2024: Max Verstappen – Red Bull.
- 2025: Lando Norris – McLaren.
- 2026: Kimi Antonelli – Mercedes.
Campeones del mundo más jóvenes en la historia
Andrea Kimi Antonelli lidera el registro histórico tras conquistar el cetro en 2026 con 20 años, a falta de cuatro fechas para el final de temporada.
- Andrea Kimi Antonelli (2026) – 20 años.
- Sebastian Vettel (2010) – 23 años y 134 días.
- Lewis Hamilton (2008) – 23 años y 300 días.
- Fernando Alonso (2005) – 24 años y 58 días.
- Max Verstappen (2021) – 24 años y 73 días.
¿Quiénes son los pilotos más ganadores de la historia?
La categoría cuenta con dos pilotos que comparten el récord de más títulos con 7, los cuales son: Lewis Hamilton y Michael Schumacher.
Detrás de ellos aparece el argentino Juan Manuel Fangio, quien consiguió cinco campeonatos durante la década de 1950. Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen comparten el siguiente escalón, con cuatro títulos cada uno.
También destacan Ayrton Senna, Nelson Piquet, Jackie Stewart y Niki Lauda, quienes consiguieron tres campeonatos mundiales cada uno.