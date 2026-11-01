Todos los campeones de Fórmula 1: lista completa de pilotos y años

Desde Giuseppe Farina en 1950 hasta Andrea Kimi Antonelli, 36 pilotos han conseguido el cetro. El italiano de Mercedes se convirtió en el nuevo campeón de la temporada 2026 de Fórmula 1, a falta de tres fechas para que concluya el campeonato. Conoce quiénes han conquistado el Campeonato Mundial de Pilotos y en qué año lo consiguieron.

El primer campeonato en la historia del Gran Circo se dio durante 1950, cuando el italiano Giuseppe Farina consiguió el cetro al volante de Alfa Romeo. Mismo, que ahora, 76 años después cae en las manos de su compatriota, Andrea Kimi Antonelli de Mercedes.

A continuación, la lista completa de todos los corredores que han conseguido ganar el mundial de pilotos año tras año, así como los más jóvenes en conseguirlo y quienes ostentan el mayor numero de campeonatos.

La lista de la inmortalidad

Década de 1950

1950: Giuseppe Farina – Alfa Romeo.

1950: Giuseppe Farina – Alfa Romeo. 1951: Juan Manuel Fangio – Alfa Romeo.

1952: Alberto Ascari – Ferrari.

1953: Alberto Ascari – Ferrari.

1954: Juan Manuel Fangio – Mercedes.

1955: Juan Manuel Fangio – Mercedes.

1956: Juan Manuel Fangio – Ferrari.

1957: Juan Manuel Fangio – Maserati.

1958: Mike Hawthorn – Ferrari.

1959: Jack Brabham – Cooper.

Único piloto campeón con cuatro escuderías distintas. Redes sociales FormulaArgOK

Década de 1960

1960: Jack Brabham – Cooper.

1960: Jack Brabham – Cooper. 1961: Phil Hill – Ferrari.

1962: Graham Hill – BRM.

1963: Jim Clark – Lotus.

1964: John Surtees – Ferrari.

1965: Jim Clark – Lotus.

1966: Jack Brabham – Brabham.

1967: Denny Hulme – Brabham.

1968: Graham Hill – Lotus.

1969: Jackie Stewart – Matra.

Jim Clark es el líder histórico de Grand Chelems en la categoría. Redes Sociales Fórmula 1.

Década de 1970

1970: Jochen Rindt – Lotus.

1970: Jochen Rindt – Lotus. 1971: Jackie Stewart – Tyrrell.

1972: Emerson Fittipaldi – Lotus.

1973: Jackie Stewart – Tyrrell.

1974: Emerson Fittipaldi – McLaren.

1975: Niki Lauda – Ferrari.

1976: James Hunt – McLaren.

1977: Niki Lauda – Ferrari.

1978: Mario Andretti – Lotus.

1979: Jody Scheckter – Ferrari.

Una batalla entre Lauda y Hunt llevo su historia al cine con la película de Rush. Redes Sociales

Década de 1980

1980: Alan Jones – Williams.

1980: Alan Jones – Williams. 1981: Nelson Piquet – Brabham.

1982: Keke Rosberg – Williams.

1983: Nelson Piquet – Brabham.

1984: Niki Lauda – McLaren.

1985: Alain Prost – McLaren.

1986: Alain Prost – McLaren.

1987: Nelson Piquet – Williams.

1988: Ayrton Senna – McLaren.

1989: Alain Prost – McLaren.

Alain Prost tuvo una batalla encarnecida ante Ayrton Senna en McLaren. Mexsport

Década de 1990

1990: Ayrton Senna – McLaren.

1990: Ayrton Senna – McLaren. 1991: Ayrton Senna – McLaren.

1992: Nigel Mansell – Williams.

1993: Alain Prost – Williams.

1994: Michael Schumacher – Benetton.

1995: Michael Schumacher – Benetton.

1996: Damon Hill – Williams.

1997: Jacques Villeneuve – Williams.

1998: Mika Häkkinen – McLaren.

1999: Mika Häkkinen – McLaren.

Ayrton Senna es considerado por pilotos como el más talentoso en la historia de la F1. Redes sociales: VsSportsTeam

Década de los 2000

2000: Michael Schumacher – Ferrari.

2000: Michael Schumacher – Ferrari. 2001: Michael Schumacher – Ferrari.

2002: Michael Schumacher – Ferrari.

2003: Michael Schumacher – Ferrari.

2004: Michael Schumacher – Ferrari.

2005: Fernando Alonso – Renault.

2006: Fernando Alonso – Renault.

2007: Kimi Räikkönen – Ferrari.

2008: Lewis Hamilton – McLaren.

2009: Jenson Button – Brawn GP.

Michael Schumacher permanece en coma tras un accidente sufrido en 2013. Redes sociales Motorsport

Década de 2010

2010: Sebastian Vettel – Red Bull.

2010: Sebastian Vettel – Red Bull. 2011: Sebastian Vettel – Red Bull.

2012: Sebastian Vettel – Red Bull.

2013: Sebastian Vettel – Red Bull.

2014: Lewis Hamilton – Mercedes.

2015: Lewis Hamilton – Mercedes.

2016: Nico Rosberg – Mercedes.

2017: Lewis Hamilton – Mercedes.

2018: Lewis Hamilton – Mercedes.

2019: Lewis Hamilton – Mercedes.

Lewis Hamilton es estadísticamente el piloto más exitoso en la historia de la categoría. Pirelli Motorsport

2020 a la fecha

2020: Lewis Hamilton – Mercedes.

2020: Lewis Hamilton – Mercedes. 2021: Max Verstappen – Red Bull.

2022: Max Verstappen – Red Bull.

2023: Max Verstappen – Red Bull.

2024: Max Verstappen – Red Bull.

2025: Lando Norris – McLaren.

2026: Kimi Antonelli – Mercedes.

Max Verstapen es cuatro veces campeón del mundo. reuters

Campeones del mundo más jóvenes en la historia

Andrea Kimi Antonelli lidera el registro histórico tras conquistar el cetro en 2026 con 20 años, a falta de cuatro fechas para el final de temporada.

Andrea Kimi Antonelli (2026) – 20 años. Sebastian Vettel (2010) – 23 años y 134 días. Lewis Hamilton (2008) – 23 años y 300 días. Fernando Alonso (2005) – 24 años y 58 días. Max Verstappen (2021) – 24 años y 73 días.

¿Quiénes son los pilotos más ganadores de la historia?

La categoría cuenta con dos pilotos que comparten el récord de más títulos con 7, los cuales son: Lewis Hamilton y Michael Schumacher.

Lewis Hamilton es el piloto más laureado en la historia de la categoría. REUTERS

Detrás de ellos aparece el argentino Juan Manuel Fangio, quien consiguió cinco campeonatos durante la década de 1950. Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen comparten el siguiente escalón, con cuatro títulos cada uno.

También destacan Ayrton Senna, Nelson Piquet, Jackie Stewart y Niki Lauda, quienes consiguieron tres campeonatos mundiales cada uno.