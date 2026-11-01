Cruz Azul vence a León, consigue su cuarta victoria seguida y empata en el liderato de Liga MX

La Máquina no frena. Cruz Azul venció 2-1 a León y extendió su racha positiva. Tras ganar en su duelo correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026, los dirigidos por Joel Huiqui llegaron a cuatro victorias seguidas en Liga MX y a seis juegos en fila sin perder. Asimismo, encendieron por completo la lucha por el liderato de la Tabla General que hay entre tres equipos empatados.

Luego de 15 Jornadas, los tres mejores equipos han sido América, Cruz Azul y Chivas, quienes están en el primer, segundo y tercer lugar de la Tabla General, todos empatados con 29 puntos. Así, a falta de dos partidos para el final de temporada regular, La Máquina estará en la pelea por la cima con otros dos equipos grandes del futbol mexicano.

José Paradela regresó de su lesión y anotó gol MexSport

¿Cómo fue el juego entre Cruz Azul y León?

En la primera parte, el partido no tenía un claro dominador. Sin embargo, León parecía no tener intenciones de atacar, por lo que terminaron con cero remates en esos 45 minutos. Sin embargo, tampoco sufrieron en su arco y más allá de algún intento de larga distancia por parte de Gonzalo Piovi, La Máquina no tuvo opciones de peligro.

Pero en la segunda parte, las posturas de ambos equipos cambiaron notablemente. Incluso, La Fiera tuvo oportunidades para irse al frente en la pizarra tras un remate de Juan Guevara que apenas se fue desviado del arco de Kevin Mier. Tras esto, los Esmeraldas tuvieron dos aproximaciones más, pero sin la contundencia necesaria.

Y al minuto 54 llegó el parteaguas en el partido. Tras una falta sobre Gabriel Fernández dentro del área y con la revisión del VAR, el árbitro central marcó penalti a favor de Cruz Azul. Y para seguir con su gran momento, Andrés Montaño cobró de gran manera la pena máxima, engañó a Oscar García y puso el 1-0 en favor de los celestes.

Tras esto, los cementeros tomaron el control del partido y comenzaron a generar más acciones de gol. Incluso, José Paradela, quien había entrado de cambio unos minutos antes, se perdió una jugada clara de gol en la que ya se había llevado al portero dentro de la misma jugada. Sin embargo, su revancha llegó unos instantes después.

Tras una jugada originada desde la esquina del campo, La Máquina le dio gran movilidad a la esférica. Y ya al borde del área, tras un rebote que dejó Nicolás Ibáñez, fue José Paradela quien remató con la zurda de volea y con un desvío de un defensor rival anotó el 2-0 que hacía explotar al Estadio Azteca.

Y ya en el 90+7’, tras una revisión en el VAR se marcó penalti en favor de León. Dicha pena máxima la cobró con potencia Alfonso Alvarado para poner el 2-1 que le daba esperanzas a los Panzas Verdes. Sin embargo, a pesar del asedio ofensivo en el final, no lograron empatar el juego.

¿Qué sigue para Cruz Azul y León en el Apertura 2026?

Tras este resultado, Cruz Azul quedó en el tercer lugar de la Tabla General con 29 puntos, empatado con América y Chivas, aunque con una diferencia de goles de +10. Por otro lado, León finalizó la Jornada 15 del certamen en la séptima posición con 22 unidades.

Para el cierre de campaña, La Máquina visitará a Tigres el sábado 7 de noviembre y terminará la temporada regular con otra visita a Chivas el domingo 22. Por otro lado, León se jugará su boleto a la Liguilla contra Chivas el domingo 8 de noviembre y ante Santos el sábado 21.