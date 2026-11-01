América golea 6-0 al Atlante y se confirma la primera serie para la liguilla de la Liga Femenil

El América Femenil goleó 6-0 al Atlante en el Mini Estadio El Nido y aseguró el liderato del Grupo B del Apertura 2026, a una jornada del cierre de la fase regular. La brasileña Geyse da Silva volvió a marcar y extendió a 13 partidos consecutivos su racha goleadora, un registro inédito en la Liga Femenil.

La delantera de las Águilas se convirtió en la primera futbolista en anotar al menos un gol en 13 jornadas consecutivas del campeonato. Además, llegó a 21 tantos en la temporada y tendrá una última oportunidad de ampliar su marca para completar el torneo con anotaciones en todas las fechas que ha disputado el equipo.

Geyse Da Silva tiene al menos un gol en todas las jornadas del torneo. MexSport Agency

Geyse y Saldivar lideran la goleada azulcrema

El América comenzó a construir su victoria al minuto 27. Después de un centro procedente de un tiro de esquina y un primer remate de cabeza, Priscila da Silva apareció en el segundo poste para enviar el balón a la red y abrir el marcador.

Cinco minutos después, las locales ampliaron la diferencia. Gabriela García aprovechó un centro de tiro libre y conectó un remate de cabeza para establecer el 2-0, una ventaja que permitió a las Águilas llegar al descanso con el control del encuentro.

La segunda mitad comenzó con mayor protagonismo de Geyse. La brasileña recibió el balón ante la presión de tres defensoras, identificó la posición de Montse Saldivar y le entregó la pelota. La mexicana condujo y definió para colocar el 3-0.

Apenas tres minutos después, al 48', Geyse volvió a hacerse presente en el marcador. La atacante disparó hacia el segundo poste y consiguió su gol número 21 de la temporada, además de prolongar la racha que la distingue en el campeonato.

La conexión entre ambas futbolistas volvió a producir resultados al minuto 55. Geyse dejó el balón para Saldivar, quien encontró espacio para disparar y marcar el quinto tanto de las azulcremas.

América enfrentará a Toluca en la liguilla. MexSport Agency

América y Toluca protagonizarán una serie de cuartos de final

Con este resultado, el América garantizó el primer puesto del Grupo B y aseguró su clasificación como líder a los cuartos de final. Su rival será Toluca, que ocupa la cuarta posición del Grupo A y ya no puede modificar su ubicación en la última jornada. De esta manera, ambos equipos protagonizarán la primera serie confirmada de la liguilla.

Todavía quedan dos boletos por definir en el Grupo B. Atlético de San Luis tendrá la oportunidad de asegurar su clasificación este lunes ante León, mientras que el último lugar disponible se resolverá en la fecha final entre Pumas, Pachuca y Atlas.