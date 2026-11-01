Furia en Ferrari: Vasseur acusa a Hamilton y Leclerc de "falta de respeto" tras perder en México

El Gran Premio de México dejó en claro que Ferrari, al menos por ahora, no sabe trabajar en equipo luego de que el duelo entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el arranque abrió la puerta para que Max Verstappen tomara la victoria, una situación que molestó al jefe de la escudería, Frederic Vasseur.

El incidente crucial ocurrió en la curva 4, cuando Leclerc intentó adelantar por el exterior a Hamilton. Ambos monoplazas terminaron fuera de la pista y el monegasco tomó el liderato tras cortarla, acción que le valió una penalización de cinco segundos por obtener una ventaja que terminó cuando fueron a los pits.

Además, el incidente generó daños en el coche del siete veces campeón del mundo y comprometió la estrategia de Hamilton.

Tras finalizar la prueba con Hamilton en el segundo puesto y Leclerc en el cuarto lugar, Vasseur mostró su indignación ante los micrófonos de Canal+, señalando el impacto del error colectivo cometidos por sus dos pilotos.

"Me cuesta tragarlo porque, sinceramente, creo que es una falta de respeto: una falta de respeto a la marca, una falta de respeto a todas las personas que trabajan aquí y a los esfuerzos que estamos realizando", declaró Vasseur.

El directivo francés enfatizó el avance técnico exhibido por la estructura de Maranello en el trazado capitalino y el peso que representa perder un resultado óptimo en estas condiciones.

Hemos dado un verdadero paso adelante en términos de rendimiento, y creo que tirar una victoria así es muy difícil", añadió.

Cuestionado sobre si sus palabras iban dirigidas específicamente a Leclerc tras su sanción en pista, Vasseur evitó señalar a un solo culpable y remarcó la responsabilidad institucional de ambos pilotos.

"No, no, no me dirigí a nadie; quiero hablar con ellos. Lewis también se fue muy ancho, pero mira, creo que también debemos tener en cuenta que representamos a una marca, representamos a patrocinadores, tenemos a 2,000 personas trabajando detrás de nosotros que no están corriendo solo por correr; están corriendo para todo el equipo", concluyó.