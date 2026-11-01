Cambia resultado del GP de México tras penalizaciones; 'Checo' Pérez sube al lugar 16

Tres pilotos fueron sancionados tras el Gran Premio de México de Fórmula 1, lo cual cambió el resultado final, aunque Sergio Pérez sólo avanzó un lugar.

Oscar Piastri fue sancionado por el incidente que protagonizó con Arvid Lindblad en las últimas vueltas de la carrera de este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que provocó el abandono del integrante de Racing Bulls.

Por ello, el australiano recibió diez segundos de castigo, por lo cual, tras la impartición de otras dos sanciones, bajó a la posición 13 en el resultado oficial.

Y es que, poco más de tres horas después de la carrera, también se anunciaron penalizaciones sobre Franco Colapinto y Pierre Gasly, los dos pilotos de Alpine, quienes cruzaron la meta dentro de los diez primeros puestos.

Sin embargo, el argentino no redujo la velocidad permitida en un sector que mostraba una bandera amarilla, por lo que recibió diez segundos de castigo en su tiempo final de competencia.

Por una razón similar, Gasly recibió una sanción de Stop and Go, convertido a 30 segundos de recargo. En su caso, pasó una sección con doble bandera amarilla sin reducir la velocidad.

De este modo, Colapinto y Gasly quedaron clasificados en los puestos 15 y 17, con Sergio Pérez situándose en medio de ambos, en el lugar 16.

A su vez, esta serie de penalizaciones terminó por promover a seis pilotos en el resultado. A Liam Lawson, quien arrancó en la zona de pits, se le acreditó el séptimo lugar, por delante de Gabriel Bortoleto, quien tuvo muchos problemas mecánicos a lo largo del fin de semana y tuvo tiempo limitado en pista.

La zona de puntos fue completada por Isack Hadjar, quien se recuperó de un incidente de primera vuelta con George Russell, y Ryo Hirakawa, quien en su abrupto debut en Fórmula 1, sumó un punto con su décima ubicación para Haas.

De destacar que, a pesar de la celebración de Mercedes por el título de Kimi Antonelli, su coequipero Russell fue multado con 5 mil euros por ausentarse de sus compromisos con la prensa sin pedir permiso a la FIA.

El británico, quien sufrió problemas mecánicos en gran parte del recorrido, dejó el Autódromo sin hacer su ronda obligatoria de entrevistas.