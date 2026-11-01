Max Verstappen vuelve a ganar en México, Antonelli campeón y 'Checo' Pérez llega en 17

Max Verstappen obtuvo su sexta victoria en el Gran Premio de México de Fórmula 1, mientras Kimi Antonelli aseguró su primer título subiendo al podio y Sergio Pérez terminó en el lugar 17.

El holandés se benefició de los vaivenes de los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes en los primeros metros del recorrido pelearon rueda a rueda por el liderato.

Verstappen aprovechó la situación en esa primera vuelta para colocarse segundo por detrás de Leclerc, quien al cortar camino en las Curvas del Lago, recibió cinco segundos de sanción, misma que cumplió en su primera detención en pits, al final de la vuelta 27.

Tras la ronda de detenciones, Verstappen tomó la delantera y no la volvió a soltar, a pesar de la aparición de una bandera roja en el giro 45, provocada por un accidente de Valtteri Bottas, y de una intervención del Auto de Seguridad causada por un contacto entre Arvid Lindblad y Oscar Piastri, que generó un sprint de nueve vueltas.

Pese a la ofensiva que Hamilton intentó hacer, Verstappen lo venció por siete décimas para amarrar su tercer triunfo de la temporada. Además, dejó la brecha en seis puntos ante Hamilton en la batalla por el subcampeonato.

Hamilton y Antonelli completaron el podio. El italiano necesitaba ser noveno o mejor en esta carrera para asegurar matemáticamente el título, pero se mantuvo dentro de los cinco primeros sitios durante todo el recorrido y rebasó a Leclerc en la segunda arrancada, misma en la que el monegasco bloqueó las ruedas.

Leclerc sobrevivió para ser cuarto en el resultado, seguido de Lando Norris y George Russell, quien tuvo una lenta detención en pits en la primera mitad del recorrido.

Con un auto dañado, Piastri cruzó la meta en séptima casilla, seguido de Franco Colapinto, Liam Lawson y Pierre Gasly, aunque los tres pilotos están bajo investigación por posibles infracciones.

El mexicano Sergio Pérez llegó a avanzar al lugar 14 en dos ocasiones a lo largo de la carrera y lideró un tren de autos al final del grupo, pero el déficit de rendimiento de su Cadillac, una lenta detención en pits en la vuelta 30 y una sanción de cinco segundos por exceder la velocidad en pits lo relegaron a la posición 17.

Cinco abandonos tuvo este Gran Premio, incluyendo Lindblad, Bottas y Oliver Bearman por accidentes, mientras los dos Aston Martin se retiraron de la carrera por problemas mecánicos.