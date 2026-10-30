¿Qué le pasó a Checo Pérez? Cadillac confirma su baja de actividades con fans en México 

Los fanáticos de Sergio Pérez no podrán ver al competidor de Cadillac en el Fan Forum oficial en el circuito del Gran Premio de la Ciudad de México luego de que la escudería informó que el tapatío estará ausente en estas actividades para permitirle el descanso y concentrarse en sus actividades en pista.

La carrera de este fin de semana representa la arrancada 300 de Checo Pérez, una historia que inició en Sauber 2011 cuando compitió en Australia. La presencia del mexicano en el Fan Forum estaba prevista para este viernes, un espacio donde los pilotos conviven con el público en el circuito mientras responden preguntas o hacen dinámicas.

Recientemente, el competidor de Cadillac había estado en el del Gran Premio de los Estados Unidos donde, incluso, habló español, esto para la gran cantidad de mexicanos y público latino que acude al Circuito de Las Américas.

¿Qué le sucedió a Checo Pérez?

Para este fin de semana, Cadillac y la organización del Gran Premio de México han preparado diversas actividades para conmemorar las 300 arrancadas del tapatío, pero ahora su agenda del viernes se ha visto reducida en actividades.

"Lamentablemente, Checo Pérez no podrá asistir al Fan Forum de hoy, en el marco de su Gran Premio de casa, debido a una indisposición”, explicó el equipo americano en un comunicado de prensa.

“Tanto él como el equipo quieren pedir disculpas a todos los aficionados que se han acercado para verle".

Cadillac señaló que, en estos momentos, lo más importante es permitir la actividad en pista del competidor tapatío por lo que darle el mayor tiempo de reposo es clave para el resto del fin de semana.

“Se ha decidido tomar tiempo adicional para descansar y recuperarse esta mañana, antes de las sesiones en pista previstas para hoy”, expresó el equipo dejando en claro que no hay riesgo de que se ausente en las dos prácticas.