Familia de Jesús de Miguel recibe más de 235 mil dólares en donaciones

La familia de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife que falleció el pasado tres de noviembre, recibió 213 mil 50 euros, equivalentes a unos 235 mil dólares, gracias a una colecta que organizó el delantero Fran Sol para apoyar a sus seres queridos.

A través de un comunicado difundido por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), los familiares confirmaron la recepción de los recursos y agradecieron la respuesta de quienes participaron en la iniciativa, que se convirtió en una muestra de solidaridad tras la muerte del jugador de 30 años.

Queremos agradecer de corazón las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado en la iniciativa”, expresó la familia del delantero.

El agradecimiento tuvo una dedicatoria especial para Fran Sol, atacante del Hércules, quien impulsó la recaudación colectiva para ayudar a la familia de su compañero de profesión en los días posteriores a la tragedia.

La colecta permitió reunir más de 213 mil euros y canalizar las aportaciones hacia los seres queridos del futbolista, quienes destacaron tanto la ayuda económica como el acompañamiento que recibieron durante el duelo.

Cada gesto ha significado mucho para nosotros y queremos que sepáis que hemos recibido todas estas muestras de generosidad con muchísimo cariño. Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos”, añadió la familia de Jesús de Miguel en el mensaje

Una tragedia que movilizó al futbol español

Jesús de Miguel falleció el martes tres de noviembre, después de sufrir un golpe durante el encuentro que disputaron Tenerife y Andorra un día antes, correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Hypermotion, la segunda división de España.

La muerte del atacante dio paso a homenajes y expresiones de apoyo para sus familiares, quienes este jueves hicieron público su agradecimiento mediante la AFE.

El comunicado familiar puso el acento en la cercanía de quienes se sumaron a la iniciativa de Fran Sol, además de confirmar que las donaciones ya llegaron a sus destinatarios.

Para los seres queridos de Jesús de Miguel, cada aportación representó también un gesto de compañía en los días posteriores a su fallecimiento. Su mensaje reconoció a todas las personas que respondieron a la convocatoria y al delantero del Hércules que hizo posible la recaudación.