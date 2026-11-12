Italia vs. Francia EN VIVO: Les Blues vistan a La Azzurra en San Siro por la UEFA Nations League
Italia recibe en San Siro a Francia en la quinta fecha de la UEFA Nations League. Sigue los detalles en vivo.
Por: Eduardo Estrada
Italia
01
Francia
Italia recibe a Francia en la fecha cinco de la UEFA Nations League
PRIMER TIEMPO
14'Italia va a mover de manos en campo francés.
12'Una mala salida del portero Gianluigi Donnarumma y Michael Olise marcó su quinto gol del campeonato.
10'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
Michael Olise ya adelanta a Francia.
3'Primeros toques de la Selección de Italia, ya hila pases consecutivos.
1'Se mueve el balón y ya se juegan los primeros 45 minutos en la cancha de San Siro.
-Este es el 11 de Zidane para enfrentar a Italia.
-El 11 con el que salta a la cancha la Selección Nacional de Italia: