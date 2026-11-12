Italia vs. Francia EN VIVO: Les Blues vistan a La Azzurra en San Siro por la UEFA Nations League

PRIMER TIEMPO

14' Italia va a mover de manos en campo francés.

12' Una mala salida del portero Gianluigi Donnarumma y Michael Olise marcó su quinto gol del campeonato.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Michael Olise ya adelanta a Francia.

3' Primeros toques de la Selección de Italia, ya hila pases consecutivos.

1' Se mueve el balón y ya se juegan los primeros 45 minutos en la cancha de San Siro.

- Este es el 11 de Zidane para enfrentar a Italia.