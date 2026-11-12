Oficial: Scaloni se mantiene como DT de Argentina de cara al Mundial 2030

Previo a sus dos partidos amistosos de esta Fecha FIFA, la Selección Argentina hizo oficial la renovación del entrenador Lionel Scaloni, quien permanecerá en el banquillo albiceleste de cara al proceso mundialista del 20230.

En conferencia de prensa, Claudio Tapia, presidente de la AFA, informó a los medios de comunicación que la renovación de Scaloni, DT que les dio el campeonato del mundo en 2022 y los llevó hasta la Final del Mundial este pasada verano.

"Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina"

La renovación de Scaloni con la Selección de Argentina es por cuatro años más, por lo que en caso de cumplir el contrato estaría dirigiendo a la Albiceleste en la Copa del Mundo 2030 y se convertiría en el primer entrenador argentino tres veces mundialista.

Claudio "Chiqui" Tapia reconoce la derrota de Argentina. REUTERS

Scaloni agradece el esfuerzo de la AFA

Con el ‘Chiqui’ Tapia a un costado, un Lionel Scaloni bastante sentimental agradeció a la Asosiación de Futbol Argentino el esfuerzo que hicieron para mantenerlo en el banquillo luego de que el propio entrenador anunciar el fin de su ciclo tras perder la Final del Mundial 2026 ante España.

"Después de charlarlo bien con todo el cuerpo técnico decidimos tomar la decisión, es un momento importante en nuestro proceso"

Scaloni reveló que un punto clave para decidir continuar con su proceso es el talento que viene de las nuevas generaciones en Argentina, ya que esto le da mucha ilusión de seguir cosechando éxitos como lo ha hecho desde su llegada.

"Hemos analizado y vemos que hay muchos jugadores, hay material y se puede seguir compitiendo".