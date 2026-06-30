Gonçalo Ramos llega al Milan y pone en riesgo el lugar de Santiago Giménez

El AC Milan confirmó el fichaje del delantero portugués Gonçalo Ramos, quien llega procedente del Paris Saint-Germain para reforzar el ataque del equipo dirigido por Rúben Amorim. La operación, valuada entre 60 y 75 millones de euros, representa una de las inversiones más importantes del club en los últimos años y aumenta la competencia para Santiago Giménez.

¿Qué pasará con Santiago Giménez en el Milan?

La incorporación de Gonçalo Ramos obliga a Santiago Giménez a pelear por un lugar en el once titular durante la próxima temporada. Aunque el delantero mexicano fue tomado en cuenta en el proyecto rossonero, la llegada del internacional portugués ofrece más variantes ofensivas y pone en duda la continuidad de Santiago en un equipo que busca volver a competir por los primeros puestos de la Serie A.

Rúben Amorim apostó por Gonçalo Ramos

De acuerdo con diversos reportes, Rúben Amorim consideró prioritario el fichaje de Gonçalo Ramos para fortalecer el ataque del Milan. El delantero de 25 años llega tras su paso por el PSG, donde conquistó varios títulos, aunque nunca logró afianzarse como titular indiscutible.

Ahora, el atacante portugués intentará convertirse en uno de los referentes ofensivos del conjunto italiano.

Un nuevo reto para Santiago Giménez

El fichaje representa un desafío importante para Santiago Giménez, quien afrontará una nueva temporada con el Milan. El delantero mexicano deberá mantener un alto nivel para convencer al cuerpo técnico y ganarse un puesto en un plantel con mayor profundidad en el ataque.

La competencia entre Santiago Giménez y Gonçalo Ramos será uno de los temas a seguir en el Milan de cara a la nueva temporada, donde el club buscará regresar al protagonismo tanto en la Serie A como en las competiciones europeas.