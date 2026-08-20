¡Golpe de realidad! FMF justifica eliminación del Ascenso y Descenso  

La estructura diferenciada del nuevo modelo deportivo en el futbol mexicano es firme con la ausencia del ascenso y descenso en la Liga MX y Expansión MX. ¿Por qué y hasta cuándo? Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), explicó la postura que no hace viable el salto al máximo circuito.

“Es una decisión que tomó la Liga basado en la gran diferencia que hay en infraestructura y presupuesto y en el propio proyecto que tienen los clubes de la Liga MX y los clubes de Expansión. Hoy, para estar en la Liga MX necesitas tener un equipo femenil, tener una Sub-19, Sub-21, Sub-17, la Sub-15, casi todos tienen sub-14 también, es una gran estructura de formación.

“Y cuando te vas a presupuestos, te refleja una diferencia de 20 ó 25 veces a uno el gasto que tienen. Por hablar en números concretos: mil 200 millones versus 50 millones de pesos , así la diferencia. Es muy grande hoy, para poder pensar que un club de Expansión puede hacerle frente a los requisitos que hay en la Liga MX”, explicó en entrevista con Excélsior.

El federativo recalcó que los resultados ya son visibles en estructuras que anteriormente vieron fracasos, por ejemplo, la ausencia en el Mundial femenil del 2023 y en los Juegos Olímpico de París 2024 tanto la rama varonil como femenil.

“Además han dado resultados positivos a las Selecciones Nacionales. Hoy la Selección femenil ha mejorado y subido su nivel gracias al compromiso de los clubes de la Liga MX al invertir. Las Selecciones menores se han beneficiado mucho por el fomento de estos jóvenes y sobre todo la regla de menores que nos ha permitido tener actuaciones destacadas. La Sub-20 con los pases al Mundial y a los Juegos Olímpicos (Los Ángeles 2028)”.

¿Cuándo regresaría el formato de Ascenso y Descenso?

El parámetro para implementar de nueva cuenta el formato de Ascenso y Descenso en Liga MX y la Expansión es complejo y lejos de un futuro a corto plazo, expone Sisniega.

“Hoy hay una diferencia que no es salvable en el corto plazo entre niveles (subir a Expansión y Liga MX) y es dependiendo del presupuesto de ambas ligas. Lo he escuchado tanto de Fran (Francisco Iturbide), presidente de la Liga MX), que lo puedo decir, con el tema descentralización a futuro es como se puede reconsiderar (el ascenso y descenso), cuando haya un fondo que realmente permita ayudar a los clubes en su transición de Expansión a Liga MX y viceversa, hoy no existe ese mecanismo, por lo tanto no hay viabilidad”.

La nueva estructura deportiva del futbol mexicano junta en un escenario piramidal al Ascenso, Liga Premier, TDP y sector Amateur, mientras que la Liga MX entra en una estructura diferenciada. FMF