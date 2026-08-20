FMF presenta su Modelo Deportivo: modifican ingreso a Primera División

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó su nuevo Modelo Deportivo, en el que destaca que se modificó el mecanismo para ingresar a la Primera División y para hacerlo, tendrán que seguir la forma en que lo hizo el Atlante. Habrá ascenso y descenso en la Liga Premier.

“El presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, informó que, por mandato de la Asamblea de Dueños, se modificó el mecanismo para ingresar a Primera División, por lo que a partir de ahora será solamente por el cumplimiento de los criterios establecidos, como lo hizo Atlante. Agregó que, cuando se centralicen los derechos de transmisión, se podrá realizar nuevamente cualquier otro esquema”, indicó el comunicado de la FMF.

El camino para ascender a la Liga MX será el que siguió el Atlante Mexsport

¿EN QUÉ CONSISTE EL NUEVO MODELO DEPORTIVO?

Se integrará la Liga de Expansión MX a la cabeza de una pirámide de futbol en que participarán también la Liga Premier, Liga TDP y Sector Amateur.

La FMF indicó que el modelo cuenta con el respaldo de los 18 equipos de la Liga MX, una amplía mayoría de los Clubes de Expansión y dirigentes de las demás ligas.

El objetivo del Nuevo Modelo es elevar la calidad de la competencia, fortalecer las instituciones y a los equipos de todas las divisiones, abrir más oportunidades para los jugadores y ampliar la presencia del futbol profesional en todo el país.

El nuevo Modelo Deportivo busca dar oportunidades a los jugadores Mexsport

Las ligas estarán conectadas con competencias conjuntas, filiales, estandarización de academias, inversión y procesos de formación y proyección de talento.

La FMF destacó que cada Liga tendrá su propia identidad y, al mismo, tiempo forme parte de una estructura sólida, conectada y competitiva.

LO QUE SIGNIFICARÁ CADA LIGA:

- Liga de Expansión MX: Máxima plataforma de competencia en el futbol federativo.

- Liga Premier: Competencia profesional y proyección con ascenso y descenso.

- Liga TDP: Base Federativa, ascenso a Liga Premier.

- Sector Amateur: Cantera y formación de base.