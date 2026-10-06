"Un error humano": La FIA revela por qué no detectó el fallo de motor en Sepang

Luego del bochornoso episodio que se vivió en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, cuando monoplazas como el de Max Verstappen, Lewis Hamilton, Esteban Ocon y Valtteri Bottas sufrieron repentinas pérdidas de potencia en la vuelta de formación previa a la largada, la FIA asegura que una situación similar no se volverá a presentar, pero lanzaron una advertencia.

Nikolas Tombazis, director técnico de monoplazas de la FIA, explicó que la falla derivó de una inédita combinación de factores. El sistema cuenta con un mapa de motor para lluvia que reduce la potencia eléctrica de 350 kW a 250 kW en ciertos sectores. Sin embargo, el problema detonó debido al ritmo sumamente lento detrás del auto de seguridad al aproximarse a la curva 9 del trazado malayo.

"Creo que fue la combinación de velocidades extremadamente bajas, mucho más lentas de las que se registran en los ensayos, lo que provocó el fallo", reconoció Tombazis quien dijo que, durante las pruebas de simulación no se presentó este problema, por lo que lucía complicado poder detectarlo.

Para el encargado de la FIA, la situación resultó atípica por la situación de la lluvia, lo cual no se había visto en toda la campaña.

El software debe probarse con mayor detalle. Este año hemos tenido generalmente muy buen clima, y por esa razón el error surgió hasta ahora. Todo fallo es producto de un descuido", admitió el directivo en una ronda con diversos medios especializados.

Durante la interrupción en el carril de pits, los técnicos de la FIA trabajaron contra reloj para enviar una actualización a los 22 monoplazas de la parrilla, garantizando que la prueba pudiera disputarse de forma limpia y sin mayores contratiempos tras el reinicio.

Tombazis garantizó que no se volverá a presentar el mismo problema en las próximas carreras, pero sí lanzó una advertencia.

"¿Puedo garantizar que no volverá a ocurrir? Este problema específico, sí. Un problema distinto, no. Pero haremos todo lo posible para evitarlo", puntualizó Tombazis.