No habrá forma de que surja un jugador que sustituya las características que Lionel Messi aportaba a la Selección Argentina y al futbol mundial. La única opción, según el Director Técnico Lionel Scaloni, es que venga un extraterrestre a reemplazar a La Pulga.

¿Qué te llevas de esta noche? Se le cuestionó el estratega Subcampeón del Mundo en el pasado Mundial de la FIFA 2026.

Merecía esto (Messi), no se podía ir de esta camiseta sin tener una noche como esta. No se va a repetir algo igual, es imposible que se repita, tiene que ser un extraterrestre para que surja algo igual.

“Haberlo disfrutado durante 8 años, yo lo he visto hacer cosas que en mi vida pensé que iba a hacer un futbolista, y lo agarré en los últimos años, imagínate haberlo dirigido de 20 ó 21 (años)", mencionó Scaloni en la zona mixta del Estadio Monumental de Buenos Aires, donde se llevó a cabo la despedida de Messi.

Scaloni y la nueva era sin La Pulga

Pasaron 21 años para que Lionel Messi se despidiera de la Selección de Argentina. Pasaron también seis Copas del Mundo y varios directores técnicos.

Al menos a Scaloni le tocó dirigirlo en la albiceleste durante ocho años, etapa en la que por cierto fue Campeón del Mundo en Qatar 2022 y Subcampeón en 2026, además de dos Copa América.

"Después de él intentaremos hacer algo, aunque no esté él, que va a ser difícil, un grupo, que todos sean parte.

“Han venido chicos nuevos que nos han dado frescura, que nos están dando cosas que no teníamos, nos están dando juego por fuera, y es una buena alternativa y estamos contentos a pesar de que fueron tres partidos no tanto del nivel que queríamos, al final buscamos juntarnos, buscamos un concepto nuevo", reconoció el aún Director Técnico de la albiceleste.