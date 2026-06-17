¿Juntos en la Bahía? Warriors diseña plan para firmar a LeBron James y que juegue con Stephen Curry

El mercado de la NBA está a punto de vivir el movimiento más sísmico de su historia contemporánea. Los rumores sobre el futuro inmediato de LeBron James han tomado un rumbo espectacular que apunta directamente hacia los Golden State Warriors. La franquicia de San Francisco tiene lista una estrategia financiera agresiva para intentar fichar a ‘King James’ en la inminente agencia libre si sus negociaciones de renovación con Los Angeles Lakers terminan por colapsar.

De acuerdo con los últimos reportes de Anthony Slater de ESPN, la gerencia de los Warriors ha colocado a James como su objetivo prioritario para la temporada 2026-27. Aunque en el entorno de la NBA se mantiene la fuerte expectativa de que el máximo anotador de todos los tiempos extienda su legado en Los Ángeles, Golden State ya diseñó la ingeniería salarial para tentarlo.

El plan maestro de los de la Bahía se enfoca en un movimiento reglamentario específico:

Golden State planea utilizar la Non-Taxpayer Mid-Level Exception (MLE), un mecanismo financiero que les permitiría ofrecerle a LeBron un contrato de 15.1 millones de dólares por temporada sin la necesidad de desmantelar a sus actuales figuras."

La fórmula salarial para juntar a dos leyendas: LeBron y Stephen Curry

La posibilidad de ver en el mismo equipo a LeBron James y Stephen Curry —quienes han dominado la última era del basquetbol estadunidense— ha dejado de ser una simple fantasía de los aficionados. Para abrir el espacio económico idóneo y esquivar las duras restricciones del impuesto de lujo de la NBA, la directiva estudia las siguientes alternativas:

Reestructuración clave: Modificar el contrato vigente de Draymond Green para reducir su impacto inmediato en la nómina.

Modificar el contrato vigente de para reducir su impacto inmediato en la nómina. El factor Klutch Sports: Aprovechar que tanto LeBron como Green comparten la misma agencia de representación para agilizar las llamadas telefónicas.

Aprovechar que tanto LeBron como Green comparten la misma agencia de representación para agilizar las llamadas telefónicas. Vínculo olímpico: Explotar la tremenda química que James, Curry y Green consolidaron recientemente con la selección de Estados Unidos.

El escenario real de la agencia libre en el verano

A pesar del brutal ruido mediático que genera ver al histórico '23' vestido con la camiseta de los Warriors, los analistas de la liga insisten en que el escenario principal sigue siendo su permanencia en el Crypto.com Arena. No obstante, si el verano cambia de rumbo, Golden State detonará una de las incorporaciones más salvajes de la historia del deporte.