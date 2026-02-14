El golazo de Carlo Soldati al América en el Clásico Nacional sub 21

En pleno día del amor y la amistad, viviendo sus primeros minutos como futbolista de Chivas, Carlo Soldati fue a rematar un tiro libre al área de América, prendiendo el balón de pierna derecha y anotando un golazo en el Clásico Nacional sub 21 correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX.

Ingresando de cambio para el segundo tiempo, el defensor central de 20 años y 1.91 metros de estatura Carlo Soldati, simplemente fue a buscar un centro corto enviado al área, dejando para un mejor momento la oportunidad de una jugada a doble toque y rematando de primera intención con la pierna derecha.

El portero de América, Norberto Bedolla, no pudo hacer absolutamente nada y simplemente se quedó petrificado al ver la calidad de remate hecho por Carlo Soldati, quien al minuto 71 simplemente corrió hacia uno de los costados de la cancha para hincarse, señalar al cielo y celebrar junto a sus compañeros.

Así fue el gol de volea anotado por Carlo Soldati en el Clásico Nacional sub 21 entre Chivas y América:

Triunfo de América en el Clásico Nacional sub 21

Pese a la anotación recibida por parte de Chivas, América no bajó los brazos en el Clásico Nacional sub 21, respondiendo con la anotación de su defensor central -Andrés Araujo- al 84’ y obligando a una definición por penales en donde los capitalinos terminarían imponiéndose 3-1 y llevándose el punto extra.

De esta forma, América llega a 12 puntos en el Clausura 2026 sub 21 de la Liga MX y se posiciona en el quinto sitio de la tabla general, dejando a Chivas estancado en el 8º apenas con una unidad menos.

Para el siguiente fin de semana, cuando se dispute la Jornada 7, América visitará a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que Chivas irá a la capital del país para enfrentarse a Cruz Azul en las Instalaciones de La Noria.

BFG