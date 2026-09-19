Isaac "Pitbull" Cruz noquea a Néstor Bravo y Ryan García acepta su reto

Isaac “Pitbull” Cruz venció por knockout en el sexto round a Néstor Bravo y mantuvo su título interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexicano dominó el combate desde el inicio y, tras asegurar la victoria, lanzó un reto a Ryan García.

El poder del mexicano quedó expuesto desde la primera campanada, aunque el puertorriqueño también recurrió a acciones ilegales para responder a los ataques. En la primera mitad del asalto inicial, una combinación de Cruz llevó a Bravo a la lona.

La respuesta del puertorriqueño fue tomar al mexicano para derribarlo junto con él. En el segundo episodio ocurrió una acción similar: Bravo se agachó para evitar un golpe y posteriormente sujetó a Cruz de las piernas para llevarlo nuevamente al suelo.

Pitbull Cruz termina la pelea en el sexto round

El desenlace llegó en el sexto asalto. Cruz conectó un volado de izquierda directamente en el rostro de Bravo, quien cayó a la lona y no logró levantarse antes de que terminara el conteo del referee Thomas Taylor.

El knockout permitió al mexicano conservar el campeonato interino superligero del CMB después de una actuación en la que mantuvo la iniciativa durante el combate. Con el triunfo asegurado, Cruz dejó claro cuál es el siguiente objetivo que busca en su carrera.

Hey, Ryan, estoy aquí. Mi siguiente pelea, contigo. Vamos, vamos”, dijo el mexicano después de imponerse al puertorriqueño.

El mensaje estaba dirigido a Ryan García, quien respondió al reto poco después de la victoria del campeón interino.

Ryan García acepta el reto del mexicano

A través de su cuenta de X, García aceptó la propuesta de Cruz y reconoció que el knockout sobre Bravo modificó su percepción sobre el mexicano. El estadounidense también aprovechó su respuesta para añadir un mensaje desafiante de cara a un posible enfrentamiento.

Bravo, Pitbull. Me demostró esta noche que estaba equivocado. Hagámoslo en diciembre, la oferta está sobre la mesa. Puedo domar a un león, no estoy muy preocupado por domar a un pitbull.

García agregó que necesita una pelea que lo mantenga ocupado y consideró que Cruz es el rival adecuado para ese objetivo. Su respuesta abrió la posibilidad de que ambos se enfrenten en diciembre.

De concretarse lo expresado después de la victoria del mexicano en San Diego, el siguiente combate de Cruz sería ante García. El reto ya fue planteado por el campeón interino y la respuesta del estadounidense dejó sobre la mesa la posibilidad de realizar la pelea durante diciembre.