¡Fue celeste! Gilberto Mora y la vez que jugó en 'Cruz Azul'

Gilberto Mora cumple 18 años este miércoles 14 de octubre de 2026 y, con motivo de su cumpleaños, salen a relucir algunos datos curiosos de su historia en el futbol. Uno de ellos es su pasado con una escuela de Cruz Azul en Tijuana, en donde jugó casi tres años. Sin embargo, su paso dentro de La Máquina no fue precisamente en las Fuerzas Básicas o en algún equipo afiliado.

Antes de convertirse en uno de los futbolistas jóvenes más reconocidos de México y debutar con la Selección Mexicana, Mora comenzó su formación en equipos de categorías menores. En esa etapa de su vida, el mediocampista tuvo una experiencia con un conjunto de la Liga Menor de Tijuana que llevaba el nombre de Cruz Azul.

Mora llegó a ese conjunto por medio de un amigo de su familia, quien lo invitó a participar. Sin embargo, el club infantil no tenía una relación oficial con Cruz Azul, por lo que no se trató de una etapa en las fuerzas básicas de La Máquina.

Gilberto Mora (2do de abajo de derecha a izquierda) ESPECIAL

La llegada de Mora a Tijuana ocurrió en 2015, cuando tenía siete años. Su padre, Gilberto Mora Olayo, recibió una oportunidad laboral como entrenador de las categorías inferiores de Xolos, circunstancia que llevó a la familia a establecerse en esa ciudad. Fue en ese entorno donde el joven futbolista comenzó a desarrollar sus condiciones y a participar en diferentes equipos infantiles.

Durante su paso por el Cruz Azul de la Liga Menor de Tijuana, Mora destacó pese a competir con jugadores de mayor edad. Incluso, Wilson Rivas, uno de sus formadores, aseguró en entrevista para Excélsior que esos tres años en los que estuvo se le veía una calidad diferente al resto.

“Estuvo aproximadamente de dos a tres años en donde yo era entrenador. Esa escuela no era una filial, es solo una escuela en Tijuana. Ahí yo lo entrené y jugamos finales. Su primer contacto siempre con él fue de verlo y saber que tenía pues un talento diferente. Su juego era muy maduro para esa edad, sus entrenamientos o sus calentamientos ya veía que era diferente”, dijo Wilson.

Gilberto Mora con su formador Wilson Rivas ESPECIAL

Posteriormente, Mora se incorporó al Centro de Iniciación Xoloitzcuintles, donde avanzó en su preparación futbolística. Su desarrollo lo llevó a las categorías juveniles del club fronterizo y, más adelante, al primer equipo, con el que comenzó a tener participación en la Liga MX a una edad temprana y así empezar una historia que apunta a ser grande para el futbol mexicano.