DT de Corea del Sur no perdona el uso de un dron

Hong Myung-bo, entrenador de Corea del Sur, manifestó su enojo por el supuesto intento de espionaje sobre su trabajo mediante un dron, en las instalaciones de Verde Valle, rumbo al duelo contra México por la segunda fecha de la fase de grupos.

“Ayer, mientras entrenábamos, efectivamente había un dron sobrevolando”, confirmó el estratega al final de la conferencia que concedió en el Estadio Guadalajara.

Ante la mirada atónita del personal de FIFA por el cuestionamiento, Hong Myung-bo aseguró que el hecho no afectó la preparación de los Tigres asiáticos.

“Nos enteramos, pero felizmente fue justamente antes de practicar y desarrollar nuestra táctica”.

En las primeras horas de este miércoles 17 de junio, se informó que autoridades mexicanas que custodian las instalaciones de Verde Valle “Korea House”, derribaron un dron. Posteriormente la directiva de la Selección de Corea del Sur fue notificada.

“No nos afectó, pero sí estábamos preparándonos, lo ocurrido fue lamentable”, remató el director técnico.

Cabe recordar que cada campamento de selecciones en los países sedes, goza de un estricto operativo de seguridad, con elementos de la Guardia Nacional, Ejército y policía estatal.

Corea del Sur acumula sus primeros tres puntos del Mundial 2026 tras remontar 2-1 a Chequia, en el Estadio Guadalajara.

Pero esa estabilidad fue amenazada los siguientes días. El área de comunicación surcoreana recriminó a un sector de sus medios la serie de críticas contra la estrella Son Heung-min.

MÉXICO NO ESPANTA A LOS ASIÁTICOS

Sobre el duelo contra México, este 18 de junio en el Estadio Guadalajara, Hong Myung-bo aseguró que no hay temor ni nerviosismo por tratarse de uno de los tres anfitriones del Mundial 2026.

“En 2002 durante la Copa Mundial llegamos muy alto, espero que mi equipo logre sobrepasar ese nivel , que la capacidad de todos en México es buena, el movimiento de los armadores de juego y de los mediocampistas son muy buenos, nos hemos preparado hasta hoy, no me preocupa el juego con México para nada”, lanzó como una probada de fortaleza mental de los surcoreanos.

De igual manera el técnico fue cuestionado sobre el apoyo y simpatía de los aficionados mexicanos con Corea del Sur.

“La afición local fue importante durante el primer partido, animaron a Corea, pero mañana será contra y entendemos que será un partido donde está el equipo local, sabemos que se anima al equipo local, tenemos experiencia en partidos como éste, será distinto mañana, necesitamos controlar el ritmo y flujo, los tiempos serán importantes”.

Por su parte, el mediocampista Hwang In-beom recordó su breve convivencia con Santiago Gimenez en el Feyenoord de los Países Bajos.

“Estuvimos jugando en el mismo equipo, lo que puedo decir es que es un gran jugador, un gran delantero, lamentablemente no estuvimos juntos mucho tiempo, tuvo su pase al AC Milán, es contundente, me va a encantar verlo mañana, le he pasado tips a mis compañeros de cómo contraatacar, será de beneficio para nosotros. Si participa mañana, lo voy a querer ver”, concluyó el futbolista en conferencia.