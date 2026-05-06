Chivas respalda a la Selección Mexicana: El comunicado oficial tras la tensión con Amaury Vergara

Luego de la tensión vivida desde el martes por la noche ante el llamado de Amaury Vergara de sus cinco seleccionados nacionales a las instalaciones de Chivas, esto al considerar que no se habían mantenido los pactos en los equipos de la Liga MX referentes a la Selección Mexicana; el equipo Guadalajara ha emitido un comunicado este miércoles por la tarde aclarando la situación.

Inicialmente este miércoles por la mañana, los cinco seleccionados de Chivas; Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, acudieron a las instalaciones del Guadalajara en Verde Valle, tal como lo solicitó Amaury Vergara luego de las imágenes que mostraban que Toluca contaba en sus entrenamientos con Jesús Gallardo y Alexis Vega, algo que contradecía el pacto entre los equipos y la Selección Mexicana.

Sin embargo, después de negociaciones, el tema fue aclarado y los jugadores de Chivas dejaron las instalaciones para dirigirse a México y estar presentes a las 8 de la noche en el arranque de la concentración de la Selección Mexicana.

El comunicado de Chivas ante la conferencia de Javier Aguirre

Luego de la conferencia de Javier Aguirre, Chivas emitió un comunicado reiterando la posición de apoyar a la Selección Mexicana. El documento dice lo siguiente.

“Estamos enterados que se respetarán los acuerdos que se tomaron meses atrás, luego del posicionamiento emitido por la Presidencia del Club Deportivo Guadalajara.

“En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma.

“Jugadores, Cuerpo Técnico y Directiva confiamos en que la unión que ha mostrado la afición en las últimas horas se verá reflejada para hacer pesar el Estadio Akron en nuestro compromiso de Liguilla”.