¿Rumbo al CAR? Seleccionados de Chivas y Toluca dejan a sus equipos tras ultimátum del Tri

Después de un estira y afloja, parece que los temas entre Chivas y la Selección Mexicana podrían estar resueltos luego de una tensión extrema por los seleccionados nacionales y la liguilla y, los cinco integrantes de Guadalajara que fueron convocados por Javier Aguirre dejaron las instalaciones de Verde Valle en Jalisco y, todo indica volarán a la Ciudad de México para ingresar al CAR.

A pesar de que existía un discurso oficial sobre un consenso para priorizar al equipo nacional durante la Liguilla, esa armonía se fracturó cuando Armando González, Luis Romo, Raúl Rangel y Roberto Alvarado reportaron en las instalaciones de Chivas por órdenes directas de Amaury Vergara.

Esta movilización respondió a la molestia de Vergara tras el permiso otorgado al Deportivo Toluca para retener a Alexis Vega y Jesús Gallardo para el partido de vuelta de la Concachampions.

El propietario del Rebaño sentenció en sus redes sociales que los acuerdos solo son válidos cuando se respetan por todas las partes, argumentando que su equipo fue el más afectado tras perder 3-1 ante Tigres debido a la ausencia de sus piezas clave.

Luego de que los jugadores de Chivas acudieron al llamado de Vergara este miércoles por la mañana llegando a las instalaciones de Verde Valle, pasado el medio día se observó a los mismo seleccionados dejar las instalaciones.

También se sabe que Jesús Gallardo y Alexis Vega, han dejado ya la concentración de los Diablos Rojos y no estarán presentes en el partido de la Concachampions. En un inicio, su permanencia con el Toluca fue el detonador de toda la situación.

Javier Aguirre negó la ruptura del pacto

Al mediodía de ese mismo miércoles, Javier "El Vasco" Aguirre dio la cara en conferencia de prensa para aclarar la situación. El estratega nacional afirmó con rotundidad que "nadie ha roto el pacto" y que la Liguilla se ha disputado históricamente sin seleccionados sin que existieran condiciones previas. Aguirre aseguró que todos los involucrados estaban conformes con lo firmado originalmente.

Pese a la postura desafiante de la directiva rojiblanca, el seleccionador se mostró ilusionado por lo que consideró el inicio formal del Mundial 2026. No obstante, cerró su intervención reiterando la advertencia emitida por la Federación horas antes: cualquier jugador que no se presentara a la cena programada a las 8 de la noche en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) quedaría automáticamente fuera de la Copa del Mundo.