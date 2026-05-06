Crisis en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni a punto de los golpes en un entrenamiento

El ambiente en el Real Madrid ya no solo es tenso, es tóxico. Lo que debía ser una práctica rutinaria para preparar el cierre de la campaña terminó en un escándalo que dejó a todos con la boca abierta. Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni personificaron la fractura del vestidor blanco al enfrascarse en una discusión que por poco termina en un intercambio de golpes sobre el césped de Valdebebas.

Federico Valverde tendido sobre el césped. REUTERS

La chispa saltó durante un interescuadras. Una entrada fuerte, de esas que suben las pulsaciones, detonó la furia del uruguayo y el francés. Lejos de quedar en una "calentura" de juego, ambos futbolistas se encararon de forma agresiva, con empujones de por medio y un cruce de palabras que subió de tono rápidamente. El cuerpo técnico tuvo que intervenir para que la situación no pasara a mayores, aunque el veneno ya estaba esparcido: la bronca siguió incluso en el túnel de vestidores.

UN VESTIDOR DIVIDIDO QUE COMPROMETE A ARBELOA

Este incidente no es un caso aislado, sino la punta del iceberg de una crisis interna que consume al equipo. El grupo luce totalmente quebrado y la comunicación brilla por su ausencia. De hecho, el reporte indica que el ambiente con el cuerpo técnico, específicamente con Álvaro Arbeloa, es insostenible. Se sabe que al menos seis integrantes de la plantilla le retiraron el habla al estratega, creando bandos marcados que solo dañan el rendimiento colectivo en este futbol de élite.

Aurelien Tchouaméni antes de un calentamiento. REUTERS

A esto se le suma el reciente roce entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras. Aunque el club intentó vender la idea de que la paz reinaba tras ese episodio, la realidad es que el Real Madrid hoy es una olla de presión a punto de estallar. El desgaste emocional es palpable en cada rostro y la falta de objetivos claros en este tramo final solo acentuó las diferencias personales entre las figuras internacionales que antes parecían unidas.

EL CLÁSICO CORRE PELIGRO POR LA FRACTURA INTERNA

La peor parte para la afición merengue es el calendario. Con el equipo sumido en este caos, el próximo compromiso es nada menos que el duelo ante el FC Barcelona. El conjunto catalán solo necesita un empate para coronarse campeón de LaLiga en las narices de su acérrimo rival y dar la vuelta olímpica en el Camp Nou. Llegar a la cita más importante del año con figuras como Valverde y Tchouaméni divididos parece la receta perfecta para un desastre histórico en territorio blaugrana.

Entrenamiento del Real Madrid en LaLiga española. REUTERS

El madridismo aguanta la dura recta final de temporada mientras su equipo se desmorona desde adentro. Las constantes peleas y la falta de autoridad en el vestidor proyectan un cierre de temporada para el olvido. Si la directiva no toma cartas en el asunto de forma inmediata, el Real Madrid enfrentará una de sus crisis más agudas en años recientes, justo cuando más unidad necesitaba para salvar el orgullo en el cierre de la campaña.