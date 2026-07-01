Gilberto Mora duplica su fama en el Mundial 2026: es uno de los jugadores que más crece en Instagram

El tamaño de Gilberto Mora volvió a ser tema de conversación, pero no por una desventaja futbolística. El martes, antes del partido contra Ecuador, una imagen recorrió las redes sociales. El futbolista mexicano caminando junto al niño que lo acompañó en la salida al campo parecía estar viendo a un reflejo de sí mismo.

La escena se volvió viral porque el niño medía casi lo mismo que él. La diferencia estaba en otro lado. Mientras uno apenas soñaba con pisar un Mundial, el otro ya estaba escribiendo su nombre junto al de Pelé.

Con 17 años y 259 días, Mora se convirtió en el segundo futbolista más joven en la historia en ser titular en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo, solamente detrás de Pelé, quien lo logró en Suecia 1958.

Pero contra Ecuador no apareció como una estadística histórica caminando por una cancha. Apareció como futbolista. Fue el dolor de cabeza constante de la defensa ecuatoriana. Recibió entre líneas, encaró, pidió la pelota y obligó a los defensores rivales a retroceder varios metros. Su descaro no correspondía con su edad, parecía un jugador acostumbrado a esos escenarios, aunque estaba disputando apenas uno de los partidos más importantes de su carrera.

México ganó 2-0 y avanzó en el Mundial, pero una de las imágenes que quedó de la noche fue la de Mora saliendo ovacionado del campo del Estadio de la Ciudad de México, después de haber confirmado que su historia dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. El Mundial convirtió a Mora en un fenómeno digital

Antes del torneo, Gilberto Mora ya era una de las apariciones más llamativas de México. Su juventud, su irrupción con el Tri y sus récords de precocidad lo habían colocado bajo la mirada internacional.

Pero el Mundial aceleró todo.

El análisis que rastreó el crecimiento de Instagram de más de 1,200 jugadores mostró que Mora pasó de poco más de un millón de seguidores a 2.1 millones durante la fase de grupos, un crecimiento superior al 100 por ciento.

Después de su actuación ante Ecuador, el efecto mundialista siguió creciendo. Su cuenta ya ronda los 3.3 millones de seguidores, una cifra que muestra cómo un torneo puede transformar la dimensión pública de un futbolista en cuestión de días.

Mora no solamente ganó partidos. Ganó audiencia. La nueva generación que aparece frente al mundo

En un Mundial donde las grandes estrellas como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar o Mbappé siguen dominando la conversación, también aparecen historias inesperadas.

La de Gilberto Mora pertenece a esa categoría.

No llegó al torneo con millones de seguidores ni con una carrera construida en Europa. Llegó como un adolescente mexicano que todavía está aprendiendo a vivir con la atención de millones de personas.

Ahora su nombre aparece en la misma conversación histórica que Pelé, no porque alguien lo haya comparado por decreto, sino porque los récords del Mundial lo colocaron ahí.

El niño que parecía pequeño al lado del acompañante de la ceremonia terminó siendo uno de los futbolistas que más grande se vio en la cancha.

Gilberto Mora en Instagram durante el Mundial 2026

Antes del Mundial: 1,063,522 seguidores

Después de fase de grupos: 2,195,659 seguidores

Crecimiento: +1,132,137 seguidores

Incremento: +106.5%

Ranking mundial de crecimiento: #13 entre más de 1,200 jugadores analizados

Seguidores actuales: 3.3 millones

Valor estimado por publicación patrocinada: 21,957 dólares

Top 10 crecimiento en Instagram | Mundial 2026

Pos | Jugador | Selección | Seguidores ganados | Aumento

1 | Vozinha | Cabo Verde | +17,242,243 | +54,671%

2 | Lionel Messi | Argentina | +4,578,743 | +0.9%

3 | Cristiano Ronaldo | Portugal | +4,291,888 | +0.64%

4 | Endrick | Brasil | +4,147,875 | +22.66%

5 | Erling Haaland | Noruega | +3,502,489 | +8.62%

6 | Neymar | Brasil | +3,337,737 | +1.42%

7 | Gilberto Mora | México | +2,236,478 aprox. | +210% aprox.

8 | Douglas Santos | Brasil | +2,310,297 | +1,198.6%

9 | Michael Olise | Francia | +1,915,059 | +36.94%

10 | Vinícius Jr. | Brasil | +1,764,280 | +2.94%