Se apaga voz histórica del béisbol mexicano

Jaime Francisco Cortés pasó cuatro décadas haciendo algo que parece sencillo, pero que muy pocos consiguen: convertir un juego de beisbol en una experiencia que también se vive a través de la radio.

El cronista, una de las voces más identificadas con los Naranjeros de Hermosillo, falleció este domingo a los 65 años, dejando detrás 40 temporadas al frente de los micrófonos de la novena sonorense.

Su muerte llegó justo cuando se preparaba para iniciar una temporada especial. Después de 39 años ligado a los Naranjeros, Cortés soñaba con llegar a la Serie del Caribe Hermosillo 2027 y narrar en casa uno de los acontecimientos más importantes que tendría el beisbol mexicano.

Una voz que se volvió parte de Hermosillo

Durante casi cuatro décadas, Jaime Francisco Cortés acompañó por radio a distintas generaciones de aficionados de Naranjeros, primero desde el legendario Estadio Héctor Espino y posteriormente desde el Estadio Sonora, hoy llamado Estadio Fernando Valenzuela.

A través de diferentes estaciones de radio, su voz se convirtió en parte de las noches de beisbol en Hermosillo y en un elemento inseparable de la identidad de una afición acostumbrada a seguir los juegos también desde casa.

Su estilo tenía sello propio. Expresiones como “limpio tubey”, “línea seca al jardín central”, “cruzó las Cataratas de Niágara en bicicleta” y “el daño… el daño ya está hecho” quedaron en la memoria de quienes durante años siguieron sus transmisiones.

Y había una frase que marcaba el final de cada jornada:

“Hasta el último out con los Naranjeros de Hermosillo, porque naranja es nuestro color”.

El camino que lo llevó a Hermosillo

La historia de Cortés detrás del micrófono comenzó mucho antes de convertirse en una voz emblemática de los Naranjeros.

Nacido el 5 de noviembre de 1960 en la Ciudad de México, dio sus primeros pasos en el periodismo dentro de Notimex, antes de comenzar formalmente su carrera como narrador de beisbol.

En 1983 inició como cronista con los Potros de Tijuana y posteriormente pasó dos temporadas con los Tomateros de Culiacán.

Tres años después llegó a Hermosillo. En 1986 se integró a las transmisiones de Naranjeros, el equipo con el que terminaría construyendo la parte más importante de su trayectoria profesional.

Su carrera también tuvo capítulos dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, donde narró para organizaciones como Diablos Rojos del México, Tigres, Algodoneros de Unión Laguna, Sultanes de Monterrey, Saraperos de Saltillo, Broncos de Reynosa y Rieleros de Aguascalientes.

Además, formó parte del comité elector del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, como reconocimiento a sus conocimientos y a una extensa trayectoria dentro del llamado Rey de los Deportes.

39 temporadas detrás del micrófono

En diciembre de 2016, Naranjeros reconoció a Cortés por cumplir 30 años como cronista de la organización. Nueve temporadas después continuaba frente al micrófono.

En octubre de 2025 comenzó su temporada 39 como voz oficial del equipo y habló del orgullo que representaba continuar narrando para la afición de Hermosillo, especialmente en una época en la que la radio deportiva enfrenta el crecimiento de la televisión y el streaming.

Aquella temporada terminó siendo la última.

Su último gran sueño

En mayo pasado, Jaime Francisco Cortés fue hospitalizado por una anemia severa provocada por pólipos gástricos que le ocasionaban sangrado. Para poder someterse al procedimiento médico requirió donaciones de sangre y plaquetas.

Sin embargo, aquel episodio no le quitó las ganas de regresar a la cabina.

De hecho, todavía hablaba de continuar con los Naranjeros y de llegar a una cita que tenía un significado especial: la Serie del Caribe que se disputará en Hermosillo en 2027.

Quería narrar nuevamente en casa, acompañado por el equipo y por la afición que durante cuatro décadas escuchó su voz.

Ese deseo ya no podrá cumplirse.

La causa de su fallecimiento no ha sido informada públicamente.

El legado de Don Jaime

El Club Naranjeros expresó públicamente su pesar por la muerte de quien durante décadas fue una de las voces más representativas de la organización.

Más allá de las estadísticas o de los años frente al micrófono, Jaime Francisco Cortés dejó una parte de su voz en varias generaciones de aficionados.

Estuvo en las transmisiones cuando el beisbol se escuchaba desde el Héctor Espino; continuó cuando la casa naranja cambió de escenario y siguió narrando cuando la manera de consumir deporte comenzó a transformarse.

Fueron 40 temporadas contando a los Naranjeros.

Ahora serán los aficionados quienes mantengan viva aquella voz que durante tantos inviernos convirtió cada batazo, cada ponche y cada carrera en parte de una historia compartida.

El último out de Don Jaime ya llegó, pero su voz se queda para siempre en la historia del beisbol mexicano.