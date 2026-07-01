¿Cuánto cuesta el whisky que toma el Vasco Aguirre para celebrar los triunfos de México en el Mundial

Durante casi toda la conferencia de prensa, Javier Aguirre habló de futbol. Del partido contra Ecuador, del esfuerzo de sus jugadores, de los detalles que llevaron a México a los octavos de final y del desafío que viene en el Mundial.

Hasta que una pregunta cambió el rumbo de la conversación.

¿Qué le hace falta a tu vida?

El Vasco no habló de una fiesta, de una cena especial o de un festejo con todo el grupo. Su respuesta fue mucho más sencilla y, fiel a su estilo, llegó acompañada de una sonrisa. Aguirre está en un momento dulce de su vida. Se volvió a convertir en abuelo y llevó a México al esperado quinto partido.

“Un whisky. Ahorita mismo, un whisky. No, cortito, con hielo, un Lagavulin. El único que me falta hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. Ni modo. No le digas a nadie, güey”, respondió el Vasco.

La frase provocó risas entre los presentes. En medio de un Mundial donde cada palabra suele estar medida, Aguirre dejó ver una escena mucho más cotidiana. La de un entrenador que después de la tensión de un partido busca un momento tranquilo con una copa específica.

Ese nombre que soltó casi como un detalle tiene detrás una historia de más de dos siglos.

¿Cuánto cuesta el Lagavulin que toma el Vasco?

Lagavulin es una de las destilerías más reconocidas de Escocia. Está ubicada en la isla de Islay, una zona famosa por producir whiskies con un carácter marcado por el humo de la turba y los aromas intensos.

La botella más famosa de la marca es el Lagavulin 16 Years Old, un single malt que pasa 16 años en barricas antes de llegar al mercado. Es conocido entre los aficionados por su sabor ahumado, sus notas de madera y su perfil fuerte, muy distinto a los whiskies más suaves.

No es una botella que normalmente se abre para cualquier ocasión. Para muchos seguidores del whisky representa una elección de alguien que ya sabe qué busca en una copa.

Y Aguirre parece tenerlo claro al tomarlo cortito y con hielo.

El precio depende del país y del establecimiento, pero una botella de Lagavulin 16 suele encontrarse en México entre 2,400 y 3,300 pesos mexicanos.

En Estados Unidos, donde México continuará su sueño mundialista si vence a Inglaterra, su precio suele estar alrededor de los 95 a 120 dólares por botella.

Una copa servida en un bar u hotel de alto nivel puede elevar bastante el costo y moverse entre 25 y 40 dólares, dependiendo del lugar.

Es decir, la celebración del Vasco no es una botella imposible de encontrar, pero tampoco es un whisky cualquiera.

Después de vencer a Ecuador y asegurar el boleto a los octavos de final, su festejo imaginado no tenía música, reflectores ni una gran celebración.

Era un vaso corto, hielo y un Lagavulin.