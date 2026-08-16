¡Malagón está de vuelta! América recupera a su portero tras perderse el Mundial

Luis Ángel Malagón volvió a sentirse futbolista. Después de varios meses lejos de las canchas y de ver desde casa el Mundial 2026 que tenía marcado como uno de los grandes objetivos de su carrera, el arquero del América volvió a ponerse los guantes en un partido oficial.

El regreso todavía no fue con el primer equipo, pero representa el paso que tanto esperaba. Malagón fue titular con la Sub-21 del América frente al Atlético de San Luis, en su primera aparición competitiva desde la grave lesión que sufrió en marzo.

Malagón atajó la primera mitad del encuentro sin recibir goles. San Luis se llevó la victoria 2-0

¿Cuánto llevaba sin jugar Malagón?

El arquero mexicano se rompió el tendón de Aquiles el 10 de marzo de este año durante el partido entre América y Philadelphia Union, dentro de la Champions Cup. La lesión lo obligó a pasar por quirófano y cambió por completo sus planes para 2026.

La lesión llegó justo cuando Malagón se perfilaba para defender la portería de México en el Mundial. El guardameta era uno de los nombres que prácticamente tenían asegurado un lugar en la convocatoria, pero la rotura del tendón de Aquiles terminó por sacarlo de la competencia.

Su ausencia abrió la puerta para Raúl Rangel, quien terminó ocupando la portería mexicana durante el torneo.

El partido con la Sub-21 es apenas el primer escalón de su regreso. La prioridad es que recupere ritmo, confianza y sensaciones después de una lesión que requiere una recuperación larga y cuidadosa.Cota le puso difícil el regreso

Mientras Malagón trabajaba en su recuperación, Rodolfo Cota se ha hecho cargo de la portería del América y respondió con buenas actuaciones.

Por eso, el regreso del michoacano no significa que automáticamente recuperará el puesto. El nuevo técnico azulcrema, Guillermo Almada, tendrá que decidir cuándo está listo para competir nuevamente por la titularidad y si Cota conserva el lugar que ganó durante la ausencia de su compañero.