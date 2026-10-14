¡Llegó el día! Gilberto Mora cumple 18 años y ya puede irse al futbol de Europa

Gilberto Mora cumple 18 años este miércoles 14 de octubre de 2026, una fecha que marca una nueva etapa en su carrera. El mediocampista de Xolos de Tijuana llega a la mayoría de edad después de establecerse en la Liga MX, consolidarse en la Selección Mexicana y disputar una Copa del Mundo. Ahora, el futbolista podrá buscar nuevas oportunidades en el extranjero sin las restricciones que establece la FIFA para los menores de edad en las transferencias internacionales.

Gilberto Mora, con el camino abierto para llegar a Europa

El talento de Mora ha despertado el interés de distintos clubes europeos. En los últimos meses, equipos como Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Liverpool y más, han aparecido en reportes relacionados con su futuro, aunque hasta el momento eso no significa que exista un acuerdo para su llegada a alguna de esas instituciones.

Gilberto Mora, jugador de Xolos MEXSPORT

Cumplir 18 años representa un cambio importante en ese escenario, pues elimina la principal limitación reglamentaria relacionada con su edad para una transferencia internacional. La FIFA mantiene restricciones para los movimientos de futbolistas menores de edad con el propósito de proteger su desarrollo, aunque existen excepciones bajo determinadas condiciones.

A partir de ahora, Mora podrá negociar una posible incorporación a un equipo extranjero sin tener que recurrir a esas excepciones por ser menor de edad. Otro elemento que puede influir en el futuro del mexicano es su representante, Rafaela Pimenta, agente de futbolistas de talla internacional como Erling Haaland, delantero del Manchester City.

Gilberto Mora con Rafaela Pimenta IG: @rafaelavitalepimenta

Su experiencia en el futbol europeo y su relación con distintas instituciones pueden favorecer los acercamientos con equipos de primer nivel.

Gilberto Mora ya ha brillado en el ámbito internacional

La mayoría de edad encuentra a Mora con una trayectoria destacada en el futbol nacional e internacional. Con la Selección Mexicana conquistó la Copa Oro de 2025 y participó en la Copa del Mundo de 2026, logros que consiguió antes de cumplir los 18 años. Su presencia en el combinado nacional también le permitió establecer marcas de precocidad que lo colocaron en los registros históricos del Tricolor.

El mediocampista debutó con la Selección Mexicana a los 16 años y 94 días, mientras que su primera aparición en un partido oficial con el combinado nacional ocurrió cuando tenía 16 años y nueve meses. Más adelante, a los 17 años y 347 días, consiguió su primer gol con México. Con estas marcas, Mora se convirtió en el futbolista más joven en debutar y marcar con el Tricolor, registros que reflejan la rapidez con la que avanzó desde las categorías juveniles hasta el máximo representativo nacional.

Gilberto Mora, mediocampista mexicano MEXSPORT

Así, Gilberto Mora inicia una nueva etapa con dos escenarios por delante: mantener su crecimiento en Xolos de Tijuana y valorar las posibilidades que puedan surgir fuera de México. A sus 18 años, el mediocampista ya cuenta con experiencia en la Liga MX, títulos con la Selección Mexicana y participación mundialista, mientras que el futbol europeo aparece como una opción que ahora puede explorar sin las limitaciones de edad que condicionaban su salida.