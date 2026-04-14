Caso Maradona: Inicia el segundo juicio por presunto homicidio con dolo eventual

Este martes, bajo una estricta vigilancia y una renovada atención mediática, dio inicio el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, esto como consecuencia de que el juicio original fue declarado nulo el año pasado ante un escándalo de grabaciones no autorizadas que se usaron en un documental.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 como consecuencia de una insuficiencia cardiaca, pero justo en este tema está el centro de la batalla legal. El juicio está centrado en determinar si el equipo médico que estaba a su cargo es responsable de un "homicidio con dolo eventual".

La investigación sostiene que el astro murió en una "situación de desamparo" y que los profesionales a su cargo ignoraron los riesgos evidentes de su estado de salud.

Un proceso en busca de la verdad

Tras la nulidad dictada el año pasado por la filmación de un documental en los pasillos judiciales, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7, tienen ahora la responsabilidad de dirigir un debate que contará con 92 testigos y meses de pruebas forenses.

Siete de los ocho acusados originales se sentaran hoy en el banquillo: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el jefe de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el clínico Pedro Di Spagna. De ser hallados culpables, enfrentan penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El clamor de los fanáticos

Desde las primeras horas del día, integrantes de la agrupación "Justicia x Dios" se apostaron frente al palacio de justicia con banderas y camisetas con el rostro del ídolo.

“Venimos a pedir justicia para Diego, a acompañar a la familia y a ver si esto se esclarece de una vez por todas y que llegue a su fin. Tener justicia es que sean condenados todos los que estuvieron en el entorno y no lo cuidaron”, dijo una de las asistentes.

Por su parte, la fiscalía, liderada por los adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, mantiene su postura firme respecto a que el tratamiento recibido por Maradona fue "inadecuado, deficiente y temerario" y buscará demostrar que la muerte fue la consecuencia directa de una negligencia sistemática.