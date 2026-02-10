 Ghana y Serbia jugarían en territorio mexicano contra el Tri antes del Mundial

Ghana y Serbia han avanzado en negociaciones para jugar en territorio mexicano previo al Mundial. Además, Austria, que está en el grupo de Argentina, está en el radar como rival en el Rose Bowl de Los Ángeles.

Como parte de la serie de partidos que buscan para que el Vasco Javier Aguirre tenga fogueo con sus muchachos, la Femexfut ha tratado de cerrar pronto una serie de juegos que funcionen con selecciones de calidad.

Ghana y Austria clasificaron al Mundial 2026, por lo que les conviene enfrentar al Tri en su preparación sobre todo para los africanos quienes están en el mismo sector que Panamá, un rival que tiene índole parecida a la de México por la zona de Concacaf.

En el caso de Serbia, quedó excluida de la Copa del Mundo al finalizar en el tercer lugar del grupo que dominó Inglaterra y que mantuvo a Albania como segunda del sector con derecho al repechaje.

Veljko Paunovic entró de emergencia sobre la recta final de la eliminatoria, sin embargo no pudo enmendar el camino y en su debut perdió con Inglaterra lo que en automático los dejó afuera.

Paunovic es el técnico de Serbia. (Mexsport)

Para el siguiente ciclo, la federación de futbol de aquel país ha mencionado que seguirá en el proyecto como entrenador y por lo mismo ha empezado a acomodar las bases de una nueva generación de jugadores.

Serbia gracias a Paunovic podría agilizar los trámites para estar en México próximamente como un rival que ayude al Tri, pero sobre todo con la nostalgia de los aficionados de Chivas que lo recuerdan con beneplácito.

¿Dónde jugarán?

La Femexfut tiene claro que los partidos en casa tienen que ser en el mejor escenario. Así como Portugal se perfila para el Estadio Azteca, los dos partidos en amistosos como anfitrión deberán resolverse en las otras sedes mundialistas: Guadalajara y Monterrey.

En el norte esperan que el Tri haga el partido de despedida ante Ghana en el estadio BBVA, también para de alguna forma, aligerar el enojo que hubo después de los juegos que les tocaron en el Mundial.

Así es el Estadio BBVA que será sede en Monterrey (FIFA)

Y ante Serbia se espera que el regreso de Paunovic conquiste el corazón de los nostálgicos de Chivas para que vuelva al estadio Akron y el reencuentro endulce un poco el camino que resta para el Mundial.

La última vez que jugó Serbia como selección en México fue en 2011 en el estadio La Corregidora con marcador adverso de 2-0.