Que no quede recuerdo de Paunovic; las Chivas de Milito van por inicio perfecto 

La jornada 4 del Clausura 2026 viene acompañada de ímpetu rojiblanco. De ganar su duelo al Atlético de San Luis, las Chivas estarán firmando un perfecto inicio de torneo.

De la mano de Gabriel Milito, el Guadalajara suma tres victorias. Dos como local ante Pachuca (2-0) y Querétaro (2-1) y una de visita a los Bravos de Juárez (0-1).

De sumar el cuarto triunfo, las Chivas superarán la marca más reciente de mejores arranques, la del Apertura 2023, con Veljko Paunovic como director técnico.

Con el serbio, las Chivas hilaron triunfos sobre León (1-2), Atlético de San Luis (2-0) y Necaxa (2-0); sin embargo, los Bravos de Juárez como locales le pusieron freno al embate rojiblanco, con una igualada (1-1).

Este sábado, de visita en el Estadio Libertad Financiera (17:00 horas), la oportunidad de un histórico arranque está en manos del Rebaño Sagrado, que llega sólo con una baja, la del defensa Gilberto Sepúlveda (en recuperación de una lesión de tobillo izquierdo). Pero es una ausencia que Milito cubre con el llamado de Ángel Chávez, del Tapatío.

Pero los dirigidos por Guillermo Abascal no la dejarán fácil. Llevan dos partidos sumando puntos, con su victoria sobre el América (0-2) y el empate ante los Xolos de Tijuana (1-1).

El inicio del Atlético de San Luis también ha sido convulso, por su derrota con los Tigres (1-2) y por el interés que el goleador Joao Pedro ha generado en otros equipos.

En su último encuentro (jornada 3 del Apertura 2025), el triunfo fue para el Rebaño Sagrado en el Akron (4-3). Pasó por un autogol de Juan Sanabria y los tantos de Cade Cowell y Armando González (doblete).

Cabe destacar que la moral del Guadalajara también se mantiene en alto tras el llamado de ocho de sus jugadores a la Selección Mexicana. Señal de que el proyecto de Gabriel Milito va en ascenso y se ostentó como base del Tricolor contra Panamá y Bolivia, en la gira amistosa de enero.