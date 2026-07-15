La “gemela” de Haaland: modelo rusa disfruta de su parecido con Erling

Anastasia Kostromitina, modelo rusa, tiene un gran parecido físico con Erling Haaland. La fama que le generó esto lo vive con sentido del humor y ahora con tranquilidad, reveló la joven tras la eliminación de la selección de Noruega en el Mundial 2026.

“Al principio, para ser sincera, ni siquiera entendía cómo podía parecerme a un jugador de futbol masculino. Pero luego empecé a tomármelo con sentido del humor y ahora lo vivo con tranquilidad”, contó Anastasia Kostromitina a la agencia AFP.

La modelo rusa presenta diferentes rasgos en común con Erling Haaland, como la frente, la nariz, los labios, ojos azules y el cabello rubio.

¿CUÁNDO COMENZARON LAS BROMAS CON ERLING HAALAND?

La modelo rusa reveló que desde hace cuatro años su familia y amigos bromeaban con la similitud de rasgos. El Mundial 2026 detonó la imagen de Erling Haaland, con lo que Anastasia Kostromitina asumió públicamente su parecido.

En un breve video publicado el 5 de julio en Instagram, la modelo aparece reproduciendo fielmente una sonrisa, una mirada, una mueca y un gesto característico de Haaland. Desde entonces, esta publicación ha recibido más de 6 millones de “me gusta”.

“Creo que se me da bastante bien reproducirlos, sobre todo porque no tengo que esforzarme especialmente”, dice la joven y espera que “Erling” vea su video e “incluso que quizás se ría con ello”

La modelo rusa espera sacarle una sonrisa a Erling Haaland AFP

Convertida en aficionada de Noruega, la joven rusa está “decepcionada” de que los escandinavos hayan perdido en su cuarto de final contra Inglaterra.

“Erling no intenta posar delante de las cámaras. En su caso, simplemente le sale así. Tiene gestos muy simpáticos, emociones genuinas, es genial, y eso es lo que atrae a la gente”, señaló.