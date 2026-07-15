¿Precios impagables? La locura en la reventa de boletos para la final del Mundial en Nueva York

La expectativa por presenciar el partido definitivo de la Copa del Mundo ha desencadenado una escalada de precios sin precedentes en la reventa. A solo cuatro días de disputarse el campeonato en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium), los aficionados interesados en adquirir un boleto deben desembolsar sumas inalcanzables para la inmensa mayoría en portales de distribución de Estados Unidos como Ticketmaster, StubHub y TickPick.

Las entradas generales disponibles en el mercado de reventa legal oscilan actualmente entre los 6,130 euros (122,000 pesos mexicanos) en las zonas más altas, hasta los 34,100 euros (679,000 pesos) en los sectores más cercanos a la cancha.

¿Cuánto costaban originalmente los boletos de la FIFA para la final?

El contraste con las tarifas oficiales de salida impuestas por la FIFA es abismal. Mientras la Selección de España espera a su rival del cruce entre Argentina e Inglaterra, la realidad del boletaje es la siguiente:

Tarifa original regular : Los sectores convencionales del inmueble se tasaron inicialmente en un rango que iba desde los 3,650 euros ($72,000 pesos) hasta los 9,600 euros ($191,000 pesos).

: Los sectores convencionales del inmueble se tasaron inicialmente en un rango que iba desde los 3,650 euros ($72,000 pesos) hasta los 9,600 euros ($191,000 pesos). Paquetes de hospitalidad básica : El portal oficial de la FIFA ya solo dispone de accesos corporativos que se comercializan en 13,115 euros ($261,000 pesos).

: El portal oficial de la FIFA ya solo dispone de accesos corporativos que se comercializan en 13,115 euros ($261,000 pesos). Pases VIP de servicio preferente: Los asientos de máximo lujo alcanzan un valor de 50,000 euros ($995,000 pesos) por persona.

¿Cuáles son los costos de transporte oficial para el MetLife Stadium?

La inversión financiera para la afición en la zona metropolitana de Nueva York no se limita de manera exclusiva a la adquisición de la entrada al recinto deportivo:

Prohibición peatonal : La logística de seguridad de la justa norteamericana prohíbe el acceso a pie a las inmediaciones del MetLife Stadium, obligando al uso del transporte público habilitado.

: La logística de seguridad de la justa norteamericana prohíbe el acceso a pie a las inmediaciones del MetLife Stadium, obligando al uso del transporte público habilitado. Sistema de trenes : El traslado de ida y vuelta mediante los esquemas ferroviarios oficiales tiene un costo neto de 85 euros ($1,700 pesos).

: El traslado de ida y vuelta mediante los esquemas ferroviarios oficiales tiene un costo neto de ($1,700 pesos). Servicio de autobuses: Las rutas especiales de camiones se ubican en 17.50 euros ($350 pesos) por pasajero.

Denuncian a la FIFA ante la Comisión Europea por "tarifas dinámicas"

Los altísimos costos que ha significado para los aficionados asistir a esta justa, que tuvo a Estados Unidos como la principal sede con 78 partidos de los 104, incluidos los cuatro de cuartos de final, las dos semifinales y la final. Para México y Canadá quedaron 13 encuentros para cada uno.

Las organizaciones de defensa del consumidor Euroconsumers y la Federación Europea de Aficionados presentaron una queja administrativa formal ante la Comisión Europea para denunciar las prácticas monopólicas de la FIFA. Las agrupaciones civiles acusaron de forma tajante la imposición de tarifas dinámicas desproporcionadas y una absoluta falta de transparencia en los procesos de asignación de entradas para los partidos estelares de la Copa del Mundo.