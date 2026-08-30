Barcelona reacciona al fracaso del fichaje de Julián Álvarez y amarra de última hora a Gabriel Jesús

El FC Barcelona concretó uno de los movimientos más sorpresivos en el cierre del mercado de fichajes de verano en Europa. Tras frustrarse de manera definitiva la posibilidad de incorporar al argentino Julián Álvarez, la directiva blaugrana reaccionó para alcanzar un acuerdo con el Arsenal para hacerse con los servicios del delantero brasileño Gabriel Jesús, en una operación tasada en 10 millones de euros fijos más variables.

A sus 29 años, el atacante sudamericano se perfila como la pieza clave elegida por la dirección deportiva para apuntalar la línea ofensiva y cubrir la baja del polaco Robert Lewandowski. Las negociaciones avanzaron de forma vertiginosa este domingo 30 de agosto, al grado de que el futbolista ya cuenta con el permiso del conjunto londinense para viajar hoy mismo a la Ciudad Condal, donde se someterá a las revisiones médicas de rigor.

El acuerdo contractual propuesto por el club catalán contempla un vínculo por dos temporadas fijas con opción a una tercera, sujeto al cumplimiento de objetivos individuales y colectivos.

Para Gabriel Jesús, este traspaso representa la oportunidad de recuperar el protagonismo estelar que fue perdiendo gradualmente en el esquema de Mikel Arteta, especialmente tras la consolidación del alemán Kai Havertz y el reciente impacto goleador del delantero sueco Viktor Gyökeres en la plantilla de los Gunners.

El visto bueno de Hansi Flick y el reporte médico

El aval para ejecutar la operación fue absoluto tanto por parte del director deportivo, Deco, como del entrenador Hansi Flick. El estratega alemán valora enormemente la versatilidad táctica del futbolista amazónico, quien puede desempeñarse con solvencia tanto de centrodelantero nominal como habilitado por los costados.

El cuerpo médico del Barcelona ha evaluado minuciosamente sus antecedentes físicos, concluyendo que el jugador se encuentra plenamente recuperado de sus antiguas molestias en la rodilla y listo para la alta exigencia competitiva de LaLiga y la UEFA Champions League, encajando además en el estricto margen del juego limpio financiero de la institución.