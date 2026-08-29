El 'Chucky' Lozano anota gol, pero el Galaxy pierde ante San Diego

El derbi californiano tuvo un sabor especial por el regreso de Hirving Lozano con la camiseta del LA Galaxy frente a su exequipo. El ‘Chucky’ volvió a celebrar un gol, pero su equipo perdió (3-1) ante San Diego.

Elias Achouri abrió el marcador para los locales apenas al minuto 10, tras un centro de Anders Dreyer, y amplió la ventaja al inicio del segundo tiempo con el gol de Kieran Sargeant (minuto 47).

El partido se complicó aún más para los visitantes cuando Jeppe Tverskov vio la roja por doble amarilla cerca del minuto 50, en una acción en la que Lozano tuvo un papel protagónico al provocar la falta.

El Chucky Lozano en el partido contra su exequipo, el San Diego FC Reuters

A pesar del 2-0 en contra y de jugar con un hombre menos que el rival, el mexicano no bajó los brazos. En el minuto 54, aprovechando un error defensivo de la zaga dentro del área, controló el balón con el pecho y conectó un potente remate de derecha raso, junto al palo izquierdo, que venció a CJ Dos Santos.

Fue un gol de calidad, de esos que definen la categoría de un jugador, y que puso el 2-1 temporal en el marcador. Lozano celebró con rabia contenida, elevando su camiseta ante el abucheo de la afición local, dejando claro que el reencuentro no era solo deportivo.

Pese al tanto del delantero mexicano, Amahl Pellegrino cerró el partido con el 3-1 definitivo al minuto 69.

Primer gol de Lozano con el Galaxy y el fin de una larga sequía

Este tanto representa el primer gol de Hirving Lozano con la camiseta del LA Galaxy desde que llegó a préstamo el 7 de agosto de 2026.

Tras apenas tres partidos previos sin anotar (ni asistir), el mexicano rompió el hielo de la mejor manera posible: ante su antiguo club y en el estadio donde vivió su etapa más reciente en la MLS.

Además, el gol pone fin a una sequía de casi nueve meses sin anotar. Su último tanto había sido el 29 de noviembre de 2025, cuando marcó el único gol del San Diego FC en la derrota 3-1 ante los Vancouver Whitecaps en la Final de Conferencia Oeste.

Desde entonces, entre la falta de minutos en su anterior equipo y el tiempo fuera de la competencia, el Chucky había estado lejos del gol hasta esta noche de revancha en el Snapdragon.