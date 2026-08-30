Julián Álvarez reaparece hoy con el Atlético de Madrid tras superar un complejo cuadro depresivo

El delantero argentino Julián Álvarez volvió a entrenar a la par del grupo este domingo con el Atlético de Madrid, acallando las especulaciones sobre su posible salida antes del inminente cierre del mercado de pases en Europa. 'La Araña' retornó formalmente a las órdenes de Diego Simeone tras superar un cuadro depresivo y atender asuntos personales que lo mantuvieron apartado de la dinámica del primer equipo colchonero.

Su ausencia prolongada había encendido las alarmas en la institución rojiblanca al perderse el viaje a Andalucía, donde la escuadra madrileña logró una contundente victoria por 3-1 ante el Sevilla el sábado. Si bien el pasado viernes el atacante de la Albiceleste realizó únicamente trabajos diferenciados al margen del plantel, su reincorporación total frena de golpe una virtual salida antes de la fecha límite del 31 de agosto.

El verano del exjugador del Manchester City estuvo cargado de tensiones tras manifestar durante la Copa Mundial su deseo de emigrar para cumplir un sueño profesional. No obstante, su único destino deseado era el FC Barcelona, una opción que fue rotundamente descartada por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la entidad madrileña. En paralelo, el Arsenal de la Premier League intentó aprovechar la coyuntura presentando ofertas formales, pero la directiva colchonera rechazó de plano cualquier propuesta económica.

Julián Álvarez fue objeto de los reclamos de los aficionados del Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano en su primer partido de la temporada. Reuters

Respaldo institucional y la postura de Diego Simeone

El fin de semana pasado, Julián Álvarez recibió abucheos durante los primeros minutos que jugó esta temporada por parte del público que asistió al Estadio Metropolitano, pues le recriminaron su deseo de irse al Barca cuando apenas está comenzando el tercer de sus seis años de contrato con la entidad madrileña.

Frente a la incertidumbre del mercado, tanto la directiva como el cuerpo técnico mostraron respaldo hacia el atacante sudamericano. De hecho, el director deportivo Mateu Alemany remarcó que el plan estratégico de la institución con el campeón del mundo es "clarísimo" y es que siga con el equipo.

Por su parte, el estratega Diego 'Cholo' Simeone insistió en acompañar de cerca la evolución de su jugador de cara a las próximas jornadas del campeonato español.

"Julián está en su proceso personal. Nosotros estaremos para intentar ayudarlo desde lo deportivo y que él nos ayude, porque es un jugador extraordinario. Es fútbol y siempre puede pasar algo, pero no lo digo por ninguna razón especial".

Durante la práctica dominical en Majadahonda, se observó a Álvarez sumamente activo y distendido, compartiendo los ejercicios grupales y mostrando una gran sintonía con sus compatriotas Cristian 'Cuti' Romero y Juan Musso, garantizando la paz interna que el club tanto necesitaba.