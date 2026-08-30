EN VIVO: El Real Madrid de Mourinho pone a prueba su paso perfecto en LaLiga ante el Málaga
Los merengues regresan al Santiago Bernabéu en la jornada 3 buscando mantener el liderato, impulsados por un Kylian Mbappé encendido tras su reciente triplete
Real Madrid busca seguir su paso perfecto
El choque entre el Real Madrid y el Málaga CF en la Jornada 3 de LaLiga trae consigo una gran carga histórica tras el regreso de los andaluces a la máxima categoría luego de más de ocho años.
El domingo ha estado movido con novedades en el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Te dejamos las ligas para que te enteres en lo que comienza la segunda mitad:
Estos son los resultados que se han dado en la tercera jornada de LaLiga y los duelos que están calendarizados.
Resultados de la jornada 3
- Racing de Santander 3 - 2 Elche
- Deportivo Alavés 1 - 0 Villarreal
- Levante 5 - 2 Real Betis
- Real Sociedad 2 - 1 Espanyol
- Sevilla 1 - 3 Atlético de Madrid
Partidos para hoy también están programados:
- Deportivo de La Coruña vs. Valencia (11:30 horas)
- Celta de Vigo vs. Athletic Club (13:30 horas)
Mañana lunes 31 de agosto termina la jornada con los duelos:
- Osasuna vs. Getafe – (11:30 horas)
- Barcelona vs. Rayo Vallecano (13:30 horas)
Finaliza el primer tiempo en el Bernabéu con una gran exhibición de contundencia de los merengues. Mbappé y Bellingham han destacado por la zona de definición.
Rafa Rodríguez genera una de las escasas opciones del conjunto malagueño con un remate que pasó a un lado de la portería. Ha sido un juego muy tranquilo para Courtois.
Los merengues han encontrado la forma de percutir por las bandas sin tener la creatividad de Bernardo Silva y Arda Güller. Pese a estas ausencias, en el lapso de los tres goles han mostrado su mejor nivel de la campaña.
Kylian Mbappé manda a las redes el tercer tanto del partido luego de beneficiarse de un pase de Trend Alexander Arnold. El delantero francés hizo un soberbio remate de volea dentro del área que no pudo sacar Herrero.
Un nuevo remate de cabeza de Bellingham termina en el fondo de la portería luego de que el arquero Alfonso Herrero tuvo la mala fortuna de que un rechace le pegara en la parte posterior de su cuerpo y el balón rebasara la línea de gol.
Bellingham hace gala de su gran condición física para conducir desde tres cuartos de campo y sube la velocidad al ingresar al área para dejar defensas atrás y sentenciar con un remate cruzado de derecha para celebrar su segundo tanto del campeonato.
El Real Madrid se va al frente en el marcador con un soberbio remate a las redes del inglés Jude Bellingham, quien se muestra como uno de los mejores jugadores merengues de este inicio de campaña.
Las ausencias de Bernardo Silva y de Arda Güller se notan en la zona de creación del equipo blanco.
Rafa Rodríguez se anima sacando un lejano disparo que no inquieta el marco del estelar arquero belga Thibaut Courtois.
Como era de esperarse, el duelo se ha instalado del lado malagueño. Ahora ceden un tiro de esquina luego de un intento de remate de cabeza de Antonio Rudiger.
Después de su triplete a media semana, el francés ya pisa el área rival en busca de afianzarse como líder de goleo en LaLiga.
Los merengues acaparan la posesión y ya sofocan a su rival , que de momento persigue sombras en el legendario campo del Bernabéu.
A minutos de comenzar el duelo, hay que recordar que Brahim Díaz comienza en el once del conjunto merengue para enfrentarse al equipo de sus amores, con el que se formó en categorías infantiles y con el que ha manifestado que su deseo es retirarse.
El equipo que vuelve esta campaña a la primera división ya está listo para desafiar a un equipo que lo supera por mucho en costo de plantilla.
El conjunto malageño jamás ha ganado como visitante ante el Real Madrid. Vuelve a la capital española luego de una larga ausencia. Su último duelo en el Bernabéu fue el 25 de noviembre de 2017, terminando con una ajustada victoria blanca por 3-2.
El conjunto merengue busca su tercera victoria del campeonato con un equipo que tiene varios cambios con relación al que a media semana venció a la Real Sociedad.