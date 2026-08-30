EN VIVO: El Real Madrid de Mourinho pone a prueba su paso perfecto en LaLiga ante el Málaga

Repasemos lo que ha sucedido en la jornada

Estos son los resultados que se han dado en la tercera jornada de LaLiga y los duelos que están calendarizados.

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​Resultados de la jornada 3

Racing de Santander 3 - 2 Elche

Elche Deportivo Alavés 1 - 0 Villarreal

Villarreal Levante 5 - 2 Real Betis

Real Betis Real Sociedad 2 - 1 Espanyol

Espanyol Sevilla 1 - 3 Atlético de Madrid

Partidos para hoy también están programados:



​ Deportivo de La Coruña vs. Valencia (11:30 horas)

(11:30 horas) Celta de Vigo vs. Athletic Club (13:30 horas)

Mañana lunes 31 de agosto termina la jornada con los duelos: