Futuro del Chucky Lozano no está definido con el LA Galaxy

El LA Galaxy cerró la temporada 2026 de la MLS sin clasificar a los playoffs por segundo año consecutivo y tras este nuevo fracaso, el futuro del mexicano Hirving Lozano sigue estando en el aire

Tras ganar la MLS Cup en 2024, el equipo angelino terminó 11º en la Conferencia Oeste con 44 puntos (11 victorias, 12 derrotas y 11 empates), eliminado en el Decision Day tras caer 2-1 ante el Real Salt Lake.

Este resultado abre la puerta a una reestructuración importante dentro del equipo, cambios que podrían incluir al ‘Chucky’, quien está a préstamo desde el San Diego FC con opción de compra permanente hasta diciembre de 2026.

Chucky Lozano dio una asistencia y Reus marcó el primer gol. X: @LAGalaxy

San Diego se mantiene al margen del futuro de Lozano

Este lunes, en la rueda de prensa de cierre de temporada del San Diego FC, el entrenador Mikey Varas y el director deportivo Tyler Heaps se refirieron directamente al caso del mexicano.

Ambos insistieron en que cualquier posible regreso o desenlace no está en sus manos de forma exclusiva y que esperan primero la decisión del LA Galaxy y del entorno del jugador.

Quiero dejar claro que estas son decisiones del club, no es una decisión personal, ni es mi decisión solamente. Por ahora no tenemos el control porque se tienen que tomar decisiones del lado del jugador, pero cuando se tomen esas decisiones empezaremos a tener discusiones sobre el tema”, afirmó Varas.

Por su parte, Heaps reafirmó que la postura del club no ha variado y que todo pasa por lo que resuelva Los Ángeles.

Esperamos que el Galaxy tome una decisión (si se queda con Lozano). De momento no puedo darte una respuesta concreta, será algo que tenemos que revaluar, pero nuestra postura no ha cambiado”, añadió.

Con el contrato de Lozano aún vigente por dos años (valor aproximado de 20 millones de dólares), San Diego deja la puerta abierta a reintegrarlo si el Galaxy no ejerce la opción, pero subraya que el siguiente movimiento no lo marcan ellos.