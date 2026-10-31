Chucky Lozano vuelve al gol: Anota de cabeza en goleada 4-1 del Galaxy sobre Austin FC

Hirving ‘Chucky’ Lozano volvió a hacerse presente en el marcador y lo hizo con un espectacular remate de cabeza. El delantero mexicano anotó en la contundente victoria de LA Galaxy por 4-1 sobre Austin FC, en actividad de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS).

El atacante tricolor fue titular y respondió a la confianza con una anotación que llegó al minuto 38, cuando el conjunto angelino ya tenía ventaja en el marcador gracias al tanto de João Klauss.

La jugada del gol nació de los pies de Marco Reus, quien envió un servicio al área desde el costado derecho. Lozano apareció para conectar un sólido cabezazo y vencer al guardameta Damian Las, colocando el 2-0 para los locales.

Chucky Lozano rompe su sequía goleadora con LA Galaxy

La anotación tuvo un significado especial para el mexicano, pues representó su segundo gol con LA Galaxy y puso fin a una espera de más de dos meses sin marcar.

Su último tanto había sido el 29 de agosto, cuando todavía militaba con el conjunto angelino y enfrentó a San Diego FC, su anterior equipo. Ahora, Lozano volvió a celebrar frente a su afición y después de superar una lesión que lo mantuvo fuera de actividad en los últimos cuatro encuentros.

El delantero mexicano había regresado a la convocatoria tras su problema físico y aprovechó la oportunidad para reencontrarse con las redes en un momento importante de la temporada.

LA Galaxy golea 4-1 a Austin FC con Marco Reus como figura

El equipo de Los Ángeles mantuvo el control del encuentro y amplió su ventaja apenas comenzó el segundo tiempo. Al minuto 48, Robert Taylor marcó el 3-0 después de aprovechar una asistencia de Marco Reus.

Austin FC consiguió descontar al 54' por conducto de Ervin Torres, quien sorprendió con un disparo de larga distancia. Sin embargo, la reacción visitante no fue suficiente para poner en riesgo la victoria del Galaxy.

Al minuto 66, Sergi Roberto apareció para marcar el cuarto tanto de los locales y sellar el 4-1 definitivo. El español consiguió así su primera anotación con la camiseta del conjunto estadounidense.

Marco Reus fue uno de los grandes protagonistas de la noche al repartir tres asistencias, incluida la que permitió a Chucky Lozano reencontrarse con el gol.

¿Cuántos goles lleva Chucky Lozano con LA Galaxy?

Con su anotación frente a Austin FC, Hirving Lozano llegó a dos goles con LA Galaxy desde su incorporación al equipo angelino.

El mexicano volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias en el ataque y buscará mantener su regularidad en el cierre de la temporada de la MLS, donde el conjunto californiano continúa peleando por un lugar en los Playoffs.