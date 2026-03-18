Futbolistas de la selección femenil de Irán vuelven tras crisis de asilo en Australia

En medio del aumento de ataques en el Medio Oriente, la selección femenina de fútbol de Irán inició este miércoles su retorno a la República Islámica de Irán, esto luego de varias semanas de tensión tanto por el traslado como por las decisiones de algunas jugadoras de intentar quedarse con asilo en Australia.

El equipo, que se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa durante la Copa Asiática Femenil, cruzó la frontera terrestre desde Turquía tras una compleja travesía logística, poniendo fin a una crisis de asilo que fracturó al plantel en Australia.

El drama comenzó el pasado 28 de febrero, coincidiendo con el estallido de la guerra en Irán. Durante su debut en el torneo, las jugadoras capturaron la mirada global al negarse a cantar el himno nacional, un gesto que fue interpretado internacionalmente como una protesta contra el régimen o un acto de luto por las víctimas del conflicto.

En Irán, la situación no fue bien vista y fueron calificadas de traidoras en tiempos de guerra. Aunque retomaron el canto en partidos posteriores, el temor a represalias al volver a una nación bajo bombardeo llevó a varias integrantes a solicitar protección humanitaria en suelo australiano.

Fractura en el equipo y garantías de seguridad

Pese al clamor internacional y el respaldo de figuras como Donald Trump, quien expresó públicamente su preocupación por la integridad de las atletas, la mayoría del grupo decidió dar marcha atrás en sus solicitudes de refugio. No obstante, la escuadra no regresa completa: Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh optaron por el exilio y ya se encuentran entrenando con el club Brisbane Roar.

Para suavizar las críticas sobre posibles castigos a su llegada, el vicepresidente iraní, Mohammad Reza Aref, aseguró que el gobierno garantiza su seguridad personal. "La patria recibe a sus hijos con los brazos abiertos", declaró el funcionario en un intento por disipar los temores de la comunidad internacional.