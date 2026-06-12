¿Vinicius fuera del Madrid? El brasileño frena su renovación y Florentino lanza 150M por otro astro

El futuro de Vinicius Júnior en el Real Madrid ha entrado en una zona de máxima tensión. Durante la rueda de prensa previa al partido de la selección de Brasil ante Marruecos en Nueva Jersey, el extremo lanzó una frase diplomática que encendió las alarmas en Valdebebas. Al ser consultado sobre su renovación de contrato, el cual expira en 2027, el atacante optó por la cautela y enfrió las negociaciones de forma pública.

Estoy centrado en la selección y hablaré del Madrid cuando acabe el torneo y empiece la próxima temporada".

Esta postura ecuánime esconde un riesgo muy alto. Mientras el jugador se concentra en el Mundial, la directiva encabezada por Florentino Pérez ya mueve sus fichas en el mercado de fichajes europeo, demostrando que nadie es imprescindible en la plantilla blanca.

La oferta por Julián Álvarez que lo cambia todo

La planta noble del Santiago Bernabéu no se ha quedado de brazos cruzados. El club blanco realizó una oferta formal de 150 millones de euros al Atlético de Madrid por el delantero argentino Julián Álvarez. Aunque el conjunto colchonero rechazó la propuesta inicial y remitió a la cláusula de rescisión, de 500 millones de euros, el movimiento deja clara la estrategia merengue: asegurar una estrella ofensiva de primer nivel de inmediato.

La ambición del club no se detiene ahí. En Europa circula con fuerza el interés por Erling Haaland como objetivo a largo plazo. Para cuando el brasileño decida sentarse a negociar, el panorama habrá cambiado drásticamente.

Vinícius Júnior quiere ser el líder de Brasil en el Mundial de 2026. AFP

El declive deportivo y el esquema de Mourinho

El contexto futbolístico tampoco respalda las exigencias del extremo. Esta temporada en LaLiga, el atacante registró 15 goles y cuatro asistencias en 36 partidos. Son cifras correctas, pero distantes del nivel que lo consagró en 2022. Desde que perdió el Balón de Oro en 2024, el futbolista no ha recuperado su versión más determinante.

A este bache de rendimiento se suma la saturación en el ataque que dirige José Mourinho. El vestuario cuenta con un overbooking de figuras que compiten por las mismas zonas del campo:

Kylian Mbappé (quien colisiona tácticamente en la banda izquierda con el brasileño).

(quien colisiona tácticamente en la banda izquierda con el brasileño). Jude Bellingham y Franco Mastantuono .

y . Brahim Díaz y el esperado regreso tras lesión de Rodrygo Goes

La paciencia se agota en Chamartín. Vinicius hablará tras el Mundial; el Madrid ya habla con el mercado.

Te recomendamos leer: Bernardo Silva al Real Madrid: el bombazo que frena el sueño de Gilberto Mora como merengue