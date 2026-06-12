¡Locura en Toronto! Miles de bosnios invaden las calles y dan una lección de futbol a Norteamérica

Toronto no estaba lista para esto, aunque en realidad debería haberlo estado. Quien haya seguido de cerca un torneo europeo conoce a la perfección el significado de ver llegar a la afición bosnia. No se trata de una barra brava común, ni de una marcha organizada por comités oficiales; es un auténtico fenómeno cultural que se mueve bajo sus propios instintos.

Los fanáticos de Bosnia y Herzegovina se congregaron de forma masiva en el Stanley Park para iniciar su desfile previo al encuentro ante la escuadra de Canadá. El impacto en plataformas digitales fue inmediato. Miles de personas vestidas de azul ocuparon las avenidas principales entonando cánticos tradicionales que se escuchan en Sarajevo o Mostar, pero que en pleno centro canadiense resultaban inéditos.

Una invasión europea en territorio canadiense

Los videos circularon desde las primeras horas del día. Las imágenes captadas desde los rascacielos mostraban arterias viales completamente colapsadas por una marea azul, sin un solo centímetro de concreto visible. El efecto de trasladar la pasión de Europa a Norteamérica detonó las tendencias globales en internet.

Esta movilización masiva responde a una realidad demográfica innegable:

La diáspora bosnia: Canadá alberga una de las comunidades de inmigrantes bosnios más numerosas y activas del continente.

Canadá alberga una de las comunidades de inmigrantes bosnios más numerosas y activas del continente. El factor localía: Aficionados que viajaron para el encuentro señalaron que los seguidores europeos podrían superar en número a los locales dentro del propio inmueble.

El Mundial 2026 apenas comienza y ya dejó en claro que la competencia traerá de vuelta a las calles un misticismo que el balompié de selecciones lleva décadas normalizando: la ciudad como el escenario previo al partido y el trayecto como un ritual sagrado.

El Oranje Fanwalk: la siguiente gran caminata del Mundial

Lo ocurrido en territorio canadiense tiene una fecha de réplica programada que ya enciende las alarmas de logística urbana en los Estados Unidos.

La selección de los Países Bajos realizará su famoso Oranje Fanwalk en sus tres partidos de la fase de grupos, prometiendo escenas aún más multitudinarias".

El episodio más espectacular se proyecta para la ciudad de Houston, donde los seguidores de la Naranja Mecánica planean recorrer a pie dos millas desde la Universidad Rice hasta el recinto mundialista. En la pasada Eurocopa, más de 110,000 neerlandeses inundaron Dortmund. Ahora, en el calor de Texas, la historia promete repetirse.

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La pasión del futbol ya abrazó al anfitrión Canadá

Los aficionados canadienses ya dieron muestra que la pasión por el futbol puede echar raíces entre sus aficionados. Previo a su presentación en su apenas tercera edición de un Mundial, tras sus participaciones en México 1986 y Qatar 2022, las redes sociales destacaron con videos de miles de personas con banderas canadienses que iban camino al estadio con el estilo europeo de ir haciendo cánticos de apoyo.