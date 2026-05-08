¿Adiós al Real Madrid?: Valverde, con multa millonaria y pie fuera camina al Manchester United

El legendario alemán Toni Kroos llegó a decir que la playera con el número ocho que el portó con excelencia durante una década con el Real Madrid quedaba en buenas manos en Federico Valverde. Ahora ese dicho de Kroos se pierde entre el ruido que ha acompañado al uruguayo en una campaña que termina con un brecha en la cabeza, cuestionado y con un incierto futuro con los merengues.

Aquella velada histórica de Valverde del pasado 11 de marzo, cuando convirtió a punta de golazos un hat trick en la primera mitad del partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City bien puede ser el último gran momento de quien pasó de ser el Pajarito cuando el Real Madrid apostó por él con 17 años cuando supo de él como jugador del Peñarol hace 10 años, a quien se convirtió en El Halcón con la madurez que lo hizo el segundo capitán blanco esta campaña.

Desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas crecen las voces que aseguran que el disgusto del presidente Florentino Pérez después de saber de la más reciente anomalía que surgió en el vestuario blanco con la pelea entre Valverde y Aurélien Tchouaméni. El tamaño del enojo del presidente más ganador en la historia blanca fue del tamaño de la multa de medio millón de euros a cada uno por el más reciente espectáculo que hizo que el Real Madrid acaparara las marquesinas mediáticas por el peor de los motivos.

Para Tchouaméni fue el primer acto de indisciplina o problema que daba desde su llegada a la entidad blanca hace cuatro años y esta desastrosa temporada era uno de los pocos elementos que se habían salvado de ser señalados por el camino en picada del equipo.

Pero la cosa es diferente con Valverde (a quien señalan como el responsable de la pelea con el francés después de hacerle un par de entradas muy duras durante el entrenamiento), pues está únicamente fue la más reciente de un año en el que se le ha señalado más con relación a aspectos negativos.

Valverde es señalado como uno de los principales detractores del entrenador Xabi Alonso, debido a su disgusto por el método de preparación del tolosarra que hacía del trabajo táctico en video un fundamento de su preparación.

El uruguayo fue de los que más presionó por su pronta salida y en público hizo un desprecio sobre el hecho de tener que jugar como lateral derecho ante las lesiones de Dani Carvajal y Trent Alexander Arnold. También fue relacionado con las diferencias en el vestuario que se fragmentó en grupos, mostrando que ser el segundo capitán esta temporada, y muchos juegos el primero ante la ausencia de Carvajal, lo había superado.

Valverde es uno de los jugadores que el Real Madrid blindó con una cláusula de mil millones de euros (Vinícius Junior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham son los otros), pero dado su comportamiento en general de esta campaña, la directiva merengue estaría en la labor por escuchar ofertas después de su actuación en el Mundial.

El Halcón Valverde siempre ha sido objeto de deseo del Manchester United, que ante el panorama tiene la oportunidad de salir a pescar al río revuelto con el caramelo para seducir al mediocampista uruguayo de que jugarán la Champions League la próxima temporada y que llegaría al Teatro de los Sueños para ser uno de los líderes.

Valverde difícilmente volverá a jugar esta temporada con el Real Madrid después del golpe que sufrió en la cabeza por su pelea con Tchouaméni. Cubrirá el pago de su multa y estará frente a un futuro incierto en el que los halagos de Kroos parecen que ya no son un halo de protección para él frente a la directiva merengue.