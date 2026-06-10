Contraste brutal en el Estadio Ciudad de México: lujo interior vs. protestas afuera del Mundial 2026

A menos de 24 horas de que el balón ruede en el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, el legendario Estadio Ciudad de México exhibe una postal que sus propios aficionados tardaron décadas en volver a presenciar. El remozado césped híbrido luce en condiciones óptimas, con un verde uniforme y marcas de mantenimiento tan precisas que los periodistas presentes en el recinto lo describieron esta tarde en redes sociales como una auténtica alfombra.

El interior del inmueble ya respira la máxima fiesta del futbol internacional. Antes de que inicie el juego, sobre la cancha se desplegarán banderas gigantes de ambas naciones que ocuparán gran parte de la superficie, donde los futbolistas se formarán alrededor del círculo central para entonar sus himnos nacionales, un nuevo protocolo oficial diseñado por la FIFA para esta histórica edición.

Las bancas de los equipos ya lucen brandeadas con sus respectivos nombres y el mosaico tricolor en las tribunas espera a los más de 87,000 espectadores que abarrotarán el graderío. El mítico Coloso de Santa Úrsula se convierte en el primer inmueble del planeta en recibir tres inauguraciones de una Copa del Mundo tras las ediciones de 1970 y 1986, luego de someterse a una profunda remodelación de 18 meses.

Una historia totalmente diferente afuera del estadio

Sin embargo, el espectacular panorama interior choca de frente con la cruda realidad de su perímetro. Las autoridades capitalinas mantienen un estricto cerco de seguridad de aproximadamente dos kilómetros alrededor del estadio, utilizando vallas metálicas reforzadas para contener las manifestaciones de la CNTE, el gremio disidente de maestros que exige un aumento salarial inmediato y la derogación de la ley de pensiones vigente.

Miles de docentes bloquearon una de las avenidas principales que conducen al inmueble, provocando un masivo despliegue de la policía con barreras de concreto. Aunado a esto, colectivos de familiares de personas desaparecidas planean salir a marchar el jueves, coincidiendo con el partido inaugural.

Para mitigar los riesgos, la presidenta Claudia Sheinbaum decretó la suspensión de clases en la capital y activó el trabajo remoto en la administración pública, buscando facilitar los accesos y disolver la tensión en las calles aledañas de la Ciudad de México.