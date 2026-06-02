¡Se quita la corona! Scaloni minimiza a Argentina y confiesa el drama médico que sufrió tras Qatar

Lionel Scaloni no quiere el cartel de intocable. El técnico que convirtió a Argentina en campeón del mundo salió esta semana a desinflar las expectativas de los hinchas con la misma precisión quirúrgica con la que arma una alineación: sin aspavientos, sin titubeos y tirando un dardo directo al ego de la albiceleste.

“España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, Marruecos, Croacia”, enumeró el estratega de 48 años en una reveladora entrevista con el portal argentino Olé publicada este martes. La lista la cortó él mismo con una carcajada: “¡No sé ni cuántos nombré, ya me estoy olvidando de alguno!”.

El mensaje de fondo es un balde de agua fría: la campeona defensora llega al Mundial de 2026 como una selección más entre 10 o 12 candidatas, destruyendo el mito de que son los únicos dueños del torneo.

El fantasma de Arabia Saudita y el factor sorpresa

Scaloni sabe mejor que nadie que en el futbol la memoria es corta y defender un título es un deporte de alto riesgo. En Qatar 2022, Argentina arrancó con una humillante derrota 2-1 ante Arabia Saudita que hizo dudar a todo un país.

En un Mundial no solo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande. Se tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane”.

— Lionel Scaloni

Aun así, el técnico valora la mayor ventaja real de su plantilla: la continuidad. El DT estima que entre el 60 y el 70 por ciento del plantel actual conoce a la perfección su sistema de exigencia. De hecho, 17 de los campeones del mundo en Qatar regresarán para este torneo, un blindaje de experiencia que pocas selecciones del planeta pueden presumir.

Lionel Messi conquistó su primer Mundial hace cuatro años. Mexsport

El mapa de la Albiceleste: Grupo J

Aunque sobre el papel el destino parece sonreírle a Argentina, el cuerpo técnico ya activó las alarmas para no repetir pesadillas del pasado en la Fase de Grupos:

16 de junio: vs. Argelia — Kansas City

vs. Argelia — Kansas City Segundo partido: vs. Austria

vs. Austria Tercer partido: vs. Jordania

"El cuerpo te dice basta": El calvario médico de Scaloni

El momento más denso y dramático de la entrevista trascendió lo táctico. Por primera vez, Scaloni le puso nombre al precio emocional e invisible de cargar con las exigencias de millones de fanáticos, revelando que sufrió serios problemas de salud tras levantar la Copa en 2022.

“Intentaba ser normal, intentaba ser abierto con todo el mundo, saludar a todo el mundo y llega un momento que te desbordás. No podés porque el cuerpo te dice basta”.

Aunque nunca detalló públicamente el diagnóstico médico, el estratega dejó en claro que el estrés y la presión desbordaron sus límites físicos.

La presión sobre Argentina no va a desaparecer, pero Scaloni ya empezó a jugar su propio Mundial en los micrófonos: bajando a sus jugadores del pedestal antes de que el balón ruede este 11 de junio y la Copa del Mundo empiece a triturar cabezas.