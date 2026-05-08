FIFA aplica amnistía rumbo al Mundial 2026 y Nicolás Otamendi podrá jugar con Argentina

La FIFA decidió aplicar una amnistía para algunas suspensiones pendientes de futbolistas rumbo al Mundial 2026, medida que beneficiará directamente a Nicolás Otamendi.

El defensor de Argentina había sido expulsado en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador y debía cumplir la sanción durante el debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

AFA y Conmebol impulsaron el pedido ante FIFA

La Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Claudio Tapia, realizó gestiones ante el Bureau de FIFA para solicitar que Otamendi pudiera quedar habilitado para el primer encuentro del torneo.

Además, la Conmebol y su presidente, Alejandro Domínguez, respaldaron el pedido, que también incluyó a Moisés Caicedo, afectado por una situación similar.

La medida también favoreció a Tarek Salman, expulsado en las eliminatorias asiáticas con Qatar ante Emiratos Árabes Unidos.

Según explicó FIFA, el ajuste en el reglamento tiene como objetivo permitir que las selecciones disputen el Mundial con sus mejores futbolistas disponibles, considerando el tiempo transcurrido entre las eliminatorias y la fase final del torneo.

Con este cambio, las tarjetas rojas o suspensiones de uno o dos partidos acumuladas durante las eliminatorias ya no se trasladarán automáticamente al Mundial 2026.

Gracias a esta decisión, el técnico Lionel Scaloni podrá contar con Otamendi desde el debut de Argentina en la Copa del Mundo.