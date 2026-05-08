Lionel Messi revela a sus favoritos para el Mundial 2026: 'Hay otros que llegan mejor que Argentina'

En entrevista con el conductor argentino Pollo Álvarez, Lionel Messi habló sobre las selecciones favoritas para conquistar la Copa del Mundo de 2026 y reconoció que algunos equipos llegarán en mejor momento que Argentina.

El capitán de la Albiceleste destacó el nivel de potencias como Francia, España, Brasil y Portugal, asegurando que todos serán fuertes candidatos al título.

Hay que saber que por delante de nosotros hay otros favoritos, que llegan mejor. Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España, Brasil, que, aunque hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata. Portugal, creo que tiene una selección muy competitiva también”, expresó Messi.

Messi confía en la entrega de Argentina

Pese a reconocer el potencial de otras selecciones, el astro argentino dejó claro que la actual campeona del mundo competirá al máximo en busca de defender el título obtenido en Qatar 2022.

“Cuando el grupo está junto compite, quiere siempre ganar y deja todo”, señaló el delantero argentino.

Argentina compartirá el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania.