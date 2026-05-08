Barcelona vs Real Madrid: Lewandowski y Szczęsny se burlan de la crisis merengue con polémico vídeo

En el Barcelona todo es risas y confianza antes del Clásico. En la víspera del choque ante el Real Madrid, Robert Lewandowski y Wojciech Szczęsny protagonizaron un vídeo que está circulando en las redes sociales: una "pelea" a puñetazos en pleno entrenamiento que terminó en carcajadas.

La escena mostró al arquero lanzando un golpe al aire y al 'Pichichi' polaco desplomándose en el césped con una actuación digna de un Oscar. Lejos de ser un conflicto, el momento reflejó la unión que se vive en el vestuario de Hansi Flick, donde el ambiente está más relajado que nunca.

¿DARDO AL ETERNO RIVAL?

En España, la prensa no tardó en leer entre líneas. Mientras en la Ciudad Condal bromean con "golpes", en el Real Madrid las chispas parecen ser reales tras los rumores de una fuerte bronca entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. La parodia de los polacos fue interpretada por muchos como una indirecta a la tensión que se respira en Valdebebas.

El Barça llega en estado de gracia y con la posibilidad matemática de sentenciar el título de La Liga frente a su eterno rival. Con Lewandowski encendido y el grupo más unido que nunca, los blaugranas quieren convertir el Clásico en la fiesta definitiva de su campeonato.