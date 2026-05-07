Real Madrid en llamas: Los escándalos y peleas que dinamitaron el vestuario esta temporada

Federico Valverde terminó en un hospital. Aurélien Tchouaméni lo mandó ahí. ￼ No en la cancha, sino en el vestuario de Valdebebas, a cuatro días de un Clásico en el que el FC Barcelona puede coronarse campeón de LaLiga frente a sus caras. Miembros del entorno del vestuario califican de “muy grave” lo ocurrido, pues la pelea fue tan intensa que obligó a intervenir a otros jugadores y al cuerpo técnico, y derivó en una reunión de urgencia. ￼ El Real Madrid no colapsa solo deportivamente. Está implosionando desde sus entrañas.

Para entender la profundidad de la grieta en la crisis merengue de esta temporada hay que retroceder hasta el 26 de octubre pasado. El equipo ganaba 2-1 al FC Barcelona en el Bernabéu y sumaba cinco puntos de ventaja en el curso doméstico. La temporada parecía encarrilada. Pero en el minuto 73, Xabi Alonso sustituyó a Vinicius Júnior y el brasileño respondió con gestos de furia y marchó directo al vestuario sin sentarse en el banquillo. La relación entre Alonso y Vini se había deteriorado desde la llegada del entrenador. Tres días después, el brasileño publicó un comunicado en redes sociales pidiendo disculpas a “los madridistas, sus compañeros, el club y el presidente”, pero el nombre de Xabi Alonso no apareció en ninguna parte del texto, pese a ser quien recibió el desplante directo. La omisión fue más elocuente que cualquier gesto en el campo.

El episodio Vinicius fue el prólogo. En enero, el Real Madrid cayó 3-2 ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España y la crisis estalló con imagen incluida. Xabi Alonso intentó que sus jugadores formaran el pasillo de honor al campeón, un gesto que el técnico consideraba adecuado. Imágenes en videos mostraron al entrenador señalando a sus jugadores para que acudieran, pero Kylian Mbappé intervino y pidió al grupo que se retirara hacia los vestidores. La mayoría de los merengues, confundidos entre las dos señales, siguieron al francés. ￼ Al día siguiente, el club anunció la salida de Xabi Alonso, pues el técnico tolosarra sabía que había perdido por completo el control del vestuario y lo mejor era hacerse a un lado en un proyecto que ya pintaba para ser un fracaso.

Álvaro Arbeloa tomó el mando de un barco a la deriva. Con él llegaron nuevos frentes. El técnico tuvo desencuentros con jugadores como Dani Carvajal, con muy pocos minutos, y especialmente con Dani Ceballos, quien fue apartado del equipo y dejó de ser convocado. El 12 de febrero, un día después de la cena de conjura que la plantilla celebró para restablecer el ánimo, Antonio Rüdiger abofeteó a Álvaro Carreras en el comedor de Valdebebas. El propio Carreras confirmó el incidente en redes sociales, aunque buscó restarle importancia.

Mbappé volvió a ser protagonista cuando, durante una baja por molestias en la rodilla, realizó un viaje por Europa y se dejó ver en cruceros y centros nocturnos con su novia Ester Exposito. El club aceptó el viaje, pero el malestar en la directiva creció cuando el jugador aterrizó en Madrid apenas diez minutos antes del inicio de un partido clave ante el Espanyol el fin de semana pasado.

Ahora, con el FC Barcelona necesitando únicamente de un punto para proclamarse campeón de LaLiga en el Camp Nou este domingo, el vestuario blanco suma su capítulo más grave con la riña entre Valverde y Tchouaméni. La convivencia está en un punto muy bajo y el sentir general es que la solución está lejos de producirse. Hace dos años, este club ganaba la Champions League y la LaLiga. Hoy, sus jugadores se pelean en el vestuario mientras el eterno rival prepara la fiesta.

El Real Madrid no perdió la temporada en el campo. La perdió en su interior.