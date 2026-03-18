Raphinha se vuelve viral con el gesto que tuvo hacia su hijo tras la goleada del FC Barcelona

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en la Champions League con una goleada al Newcastle que lo clasificó a cuartos de final, pero más allá del resultado, el protagonista fuera de la cancha fue Raphinha.

El atacante brasileño fue reconocido como el Jugador Más Valioso del partido y, en un gesto que rápidamente se volvió viral, le regaló su trofeo a su hijo pequeño. El video, publicado por el propio jugador en su Instagram, ya suma millones de vistas y miles de reacciones en redes.

Raphinha fue clave en la victoria: marcó dos goles, dio una asistencia y lideró la goleada tras un primer tiempo complicado. Su actuación fue fundamental para que el Barça controlara el juego en la segunda mitad y sellara el pase a la siguiente ronda del torneo de clubes más importante del mundo.

“Fue una noche especial, pero lo más bonito es compartirlo con mi familia”, escribió junto al video. En las imágenes se ve al jugador, aún con la camiseta sudada, entregando el trofeo plateado a su hijo, quien lo abraza emocionado mientras Raphinha sonríe y lo besa en la cabeza.

El brasileño, quien recién fue considerado en la lista de Carlo Ancelotti para la próxima Fecha FIFA, que ha sido pieza clave en la campaña de Flick, suma 14 goles y nueve asistencias esta temporada. Su regularidad y liderazgo lo han convertido en uno de los favoritos de la afición culé.

Este video llega en un momento dulce para el Barca, que clasificó con autoridad y ahora deberá pensar en su próximo enfrentamiento en cuartos de final ante el Atlético de Madrid. Raphinha demuestra que los títulos también se celebran en casa. El Barca avanza en Champions; el brasileño, en el corazón de la afición.